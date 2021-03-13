Em alta, João Gomes e André farão duelo à parte de protagonistas silenciosos de Flamengo e Fluminense

Crédito: Arte LANCE!

O que para alguns pode ser a última oportunidade de mostrar serviço neste Campeonato Carioca, para outros deve ser o início de uma jornada mais sólida entre os profissionais. Neste domingo, às 18h, no Maracanã, Flamengo e Fluminense se enfrentam no primeiro clássico da temporada. E mais do que os artilheiros ou os mais velhos que vêm ganhando chances, dois dos destaques das equipes podem passar despercebidos por muitos: os volantes João Gomes, do Fla, e André, do Flu.

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O representante Rubro-Negro, é verdade, já está mais consolidado no elenco principal e voltou mais cedo para se reafirmar no grupo ainda recheado de jovens, apenas com Michael dos mais "veteranos". Já o Tricolor é um dos poucos garotos que irá permanecer na estreia de Roger Machado. Nove titulares retornaram e serão escolhidos para iniciar o duelo. Além de André, só Frazan e Ganso do time de Ailton Ferraz ficam.

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Desde então, o volante não voltou para o sub-20 e foi se integrando ao grupo principal. A lesão de Thiago Maia abriu espaço no meio-campo, e Gomes passou a ser mais utilizado. Com Rogério Ceni, virou peça-chave na reta final do Brasileirão e entrou em campo em oito das últimas nove partidas do Flamengo no torneio. Com um futebol de "adulto", ele destacou pela disposição, pela qualidade na marcação e pela facilidade em sair jogando.

Fato é que neste início complicado do Flu no Carioca André tem sido uma válvula de escape. Ele foi titular nas duas partidas sob o comando de Ailton Ferraz, mas terá uma firme concorrência ao longo da temporada. Como tem um perfil mais defensivo, disputa posição com Yuri, Wellington, Hudson e Martinelli, os dois últimos que fazem essa posição em alguns momentos.

No Estadual, de acordo com números do "Footstats", André é o líder do time em passes certos, com 116 até o momento, e em desarmes, com sete. Além disso, teve três finalizações certas e uma errada, e não levou cartões amarelos. No Fla-Flu, ele fará dupla com Yuri na contensão, tendo Michel Araújo e Paulo Henrique Ganso liderando a parte criativa do meio-campo.