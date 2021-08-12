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futebol

Em alta com Renato Gaúcho, Vitinho vive a temporada mais artilheira pelo Flamengo

Saindo do banco, camisa 11 tem catapultado os bons números na temporada sob o comando de Portaluppi: são quatro gols e uma assistência desde a chegada do técnico
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Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 22:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 22:16
Crédito: CESAR OLMEDO / POOL / AFP
O Flamengo goleou o Olimpia em Assunção, pela ida das quartas de final da Libertadores, por 4 a 1, com um marcante show do trio composto por Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. O primeiro fez dois gols, o uruguaio mais um, e Vitinho, após sair do banco já nos minutos derradeiros, fechou o marcador. Vitinho, aliás, fez com que o gol desta noite tornasse a temporada atual a mais artilheira desde que chegou ao Flamengo, em 2018. Agora, são dez gols, marcados ao longo de 36 jogos.
No fim de julho, Vitinho, ao chegar a nove gols, já tinha igualado a sua marca mais goleadora com a camisa rubro-negra, cuja primeira vez ocorreu em 2019, quando havia marcado nove vezes - depois de 49 jogos.
Desde a chegada de Renato Gaúcho, são quatro gols e uma assistência. Ao todo, na temporada, soma 17 partidas como titular. Hoje, iniciou no banco e entrou na vaga de Arrascaeta, aos 38 minutos da etapa final.
Quanto ao recorde de gols na carreira, o foco agora é bater os 15 gols feitos em 2015, quando atuava pelo Internacional, cedido pelo CSKA Moscou.
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
Para seguir a fase artilheira, Vitinho estará à disposição no próximo jogo do Flamengo, que será contra o Sport, no domingo, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Raulino de Oliveira.

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