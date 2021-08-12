Em alta com Renato Gaúcho, Vitinho vive a temporada mais artilheira pelo Flamengo

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O Flamengo goleou o Olimpia em Assunção, pela ida das quartas de final da Libertadores, por 4 a 1, com um marcante show do trio composto por Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. O primeiro fez dois gols, o uruguaio mais um, e Vitinho, após sair do banco já nos minutos derradeiros, fechou o marcador. Vitinho, aliás, fez com que o gol desta noite tornasse a temporada atual a mais artilheira desde que chegou ao Flamengo, em 2018. Agora, são dez gols, marcados ao longo de 36 jogos.

No fim de julho, Vitinho, ao chegar a nove gols, já tinha igualado a sua marca mais goleadora com a camisa rubro-negra, cuja primeira vez ocorreu em 2019, quando havia marcado nove vezes - depois de 49 jogos.

Desde a chegada de Renato Gaúcho, são quatro gols e uma assistência. Ao todo, na temporada, soma 17 partidas como titular. Hoje, iniciou no banco e entrou na vaga de Arrascaeta, aos 38 minutos da etapa final.

Quanto ao recorde de gols na carreira, o foco agora é bater os 15 gols feitos em 2015, quando atuava pelo Internacional, cedido pelo CSKA Moscou.

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