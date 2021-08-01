Em Alagoas, CRB e Ponte Preta empatam pela Série B do Brasileirão

Na noite deste domingo (1), CRB e Ponte Preta empataram por 1 a 1 em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão Série B. Marthã fez o gol do Galo, enquanto Rodrigão deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na etapa final, a Macaca teve Cleylton expulso logo nos primeiros minutos, mas conseguiu segurar a pressão adversária.
Agora, as equipes voltam a campo em competições diferentes. Na quarta-feira (4), o CRB recebe o Fortaleza, às 16h30, em confronto válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil - na ida, a equipe perdeu por 2 a 1. Por outro lado, a Ponte Preta tem como seu próximo compromisso o Botafogo, fora de casa, às 20h30 do próximo domingo (8), pela Série B.Começo equilibradoOs primeiros 15 minutos do confronto no estádio Rei Pelé foram de muito estudo e de poucas ações de lado a lado. Com a bola, o CRB passou a trocar passes e buscou infiltrações na defesa adversária, mas sem muito sucesso e efetividade.
Por sua vez, a Ponte Preta tentou igualar a parte técnica, principalmente procurando jogadas com Rodrigão. Bastante acionado, o centroavante tentou prender a bola próximo à área, mas sem criar muito perigo.
Tentando propor o jogoNa parte superior da tabela e diante de um adversário desesperado na luta contra o rebaixamento, o CRB passou a impor seu jogo. Com o tempo, as chances começaram a aparecer.
Na primeira delas, Jajá arrancou em velocidade e tentou encontrar Diego Torres com um passe pelo alto. O meio-campista tentou finalizar de cabeça, mas mandou fraco nas mãos de Ivan. Na segunda, o goleiro encaixou o chute da entrada da área feito por Jajá.
Dois gols pelo altoOs últimos 15 minutos foram os melhores da primeira etapa no Rei Pelé. Aos 33, Jajá apareceu na segunda trave, teve tempo para pensar e finalizou. Ivan fechou bem o ângulo e evitou o pior.
Depois de muito insistir, o CRB finalmente conseguiu abrir o marcador. Aos 40 minutos, Diego Torres levantou bola no meio da área, e Marthã apareceu sozinho para testar no fundo das redes. Contudo, a alegria durou pouco. Já nos acréscimos, Moisés recebeu na ponta e cruzou. Rodrigão se antecipou à defesa e cabeceou no canto esquerdo alto de Diogo Silva, que voou, mas não alcançou.
CRB com um jogador a maisA volta do intervalo foi toda do CRB. Até os 15 minutos de bola rolando, o time alagoano dominou as ações e pressionou a defesa adversária, que errou diversos passes e devolveu a bola para os mandantes.
O domínio ficou ainda mais claro e evidente quando Diego Torres colocou na frente e foi derrubado por Cleylton. Por ser um lance promissor e que deixaria o argentino frente a frente com Ivan, o árbitro optou por expulsar o defensor pontepretano.
Confiança em diaCom um a menos, a Ponte Preta se fechou completamente e deixou o CRB rondar a sua área. Contudo, os alagoanos continuaram com sérios problemas para furar o grande bloqueio alvinegro.
Sem conseguir pisar no campo de ataque com a posse da bola, o elenco da Macaca pouco conseguiu acionar Rodrigão. Em uma das poucas oportunidades que teve de ficar com a redonda, o centroavante tentou fazer o gol que Pelé não fez, arriscando da metade do campo e mandando para fora.
Etapa final termina sem grandes chancesO CRB não se fez valer da vantagem numérica. Sem criatividade e com suas peças pouco inspiradas, o time de casa não conseguiu finalizar com perigo ao gol defendido por Ivan na etapa final. A melhor chance se deu em um chute de Wesley, que Ivan segurou firme.
Contente com o empate já que jogou com um a menos durante toda a etapa final, a Ponte Preta administrou o tempo nos minutos derradeiros e evitou qualquer tipo de investida do rival, levando um ponto na bagagem de volta para Campinas.FICHA TÉCNICACRB 1 X 1 PONTE PRETALocal: Estádio Rei Pelé, em Maceió-ALData/Horário: 01 de agosto de 2021 (domingo), às 18h15Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)Assistentes: Carlos Henrique Alves (RJ) e Andréa Izaura Maffra (RJ)Gols: Marthã (40'/1°T) (1-0), Rodrigão (45'/1°T) (1-1)Cartões amarelos: Marthã, Wesley (CRB)Cartão vermelho: Cleylton (Ponte Preta)
CRB: Diogo Silva, Reginaldo (Celsinho, aos 37'/2°T), Gum, Caetano e Guilherme Romão (Alexandre Melo, aos 37'/2°T); Marthã (Wesley, aos 15'/2°T), Renan Bressan e Diego Torres (Alan James, aos 28'/2°T); Jajá, Nicolas Careca e Erik (Ewandro, aos 15'/2°T). Técnico: Allan Aal.
PONTE PRETA: Ivan, Kevin (Rafael Santos, aos 23'/2°T), Fábio Sanches, Cleylton e Felipe Albuquerque; André Luiz, Vini Locatelli (Marcos Júnior, aos 23'/2°T) e Camilo (Rayan, aos 9'/2°T); Richard (Jean Carlos, aos 37'/2°T), Moisés e Rodrigão (Josiel, aos 37'/2°T). Técnico: Gilson Kleina.