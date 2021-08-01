futebol

Em Alagoas, CRB e Ponte Preta empatam pela Série B do Brasileirão

Resultado deixa o Galo a um ponto do G4, enquanto a Macaca conseguiu sair da zona de rebaixamento...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 20:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 20:08
Crédito: Divulgação/Francisco Cedrim/CRB
Na noite deste domingo (1), CRB e Ponte Preta empataram por 1 a 1 em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão Série B. Marthã fez o gol do Galo, enquanto Rodrigão deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na etapa final, a Macaca teve Cleylton expulso logo nos primeiros minutos, mas conseguiu segurar a pressão adversária.
Agora, as equipes voltam a campo em competições diferentes. Na quarta-feira (4), o CRB recebe o Fortaleza, às 16h30, em confronto válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil - na ida, a equipe perdeu por 2 a 1. Por outro lado, a Ponte Preta tem como seu próximo compromisso o Botafogo, fora de casa, às 20h30 do próximo domingo (8), pela Série B.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSComeço equilibradoOs primeiros 15 minutos do confronto no estádio Rei Pelé foram de muito estudo e de poucas ações de lado a lado. Com a bola, o CRB passou a trocar passes e buscou infiltrações na defesa adversária, mas sem muito sucesso e efetividade.
Por sua vez, a Ponte Preta tentou igualar a parte técnica, principalmente procurando jogadas com Rodrigão. Bastante acionado, o centroavante tentou prender a bola próximo à área, mas sem criar muito perigo.
Tentando propor o jogoNa parte superior da tabela e diante de um adversário desesperado na luta contra o rebaixamento, o CRB passou a impor seu jogo. Com o tempo, as chances começaram a aparecer.
Na primeira delas, Jajá arrancou em velocidade e tentou encontrar Diego Torres com um passe pelo alto. O meio-campista tentou finalizar de cabeça, mas mandou fraco nas mãos de Ivan. Na segunda, o goleiro encaixou o chute da entrada da área feito por Jajá.
Dois gols pelo alto​Os últimos 15 minutos foram os melhores da primeira etapa no Rei Pelé. Aos 33, Jajá apareceu na segunda trave, teve tempo para pensar e finalizou. Ivan fechou bem o ângulo e evitou o pior.
Depois de muito insistir, o CRB finalmente conseguiu abrir o marcador. Aos 40 minutos, Diego Torres levantou bola no meio da área, e Marthã apareceu sozinho para testar no fundo das redes. Contudo, a alegria durou pouco. Já nos acréscimos, Moisés recebeu na ponta e cruzou. Rodrigão se antecipou à defesa e cabeceou no canto esquerdo alto de Diogo Silva, que voou, mas não alcançou.
CRB com um jogador a mais​A volta do intervalo foi toda do CRB. Até os 15 minutos de bola rolando, o time alagoano dominou as ações e pressionou a defesa adversária, que errou diversos passes e devolveu a bola para os mandantes.
O domínio ficou ainda mais claro e evidente quando Diego Torres colocou na frente e foi derrubado por Cleylton. Por ser um lance promissor e que deixaria o argentino frente a frente com Ivan, o árbitro optou por expulsar o defensor pontepretano.
Confiança em dia​Com um a menos, a Ponte Preta se fechou completamente e deixou o CRB rondar a sua área. Contudo, os alagoanos continuaram com sérios problemas para furar o grande bloqueio alvinegro.
Sem conseguir pisar no campo de ataque com a posse da bola, o elenco da Macaca pouco conseguiu acionar Rodrigão. Em uma das poucas oportunidades que teve de ficar com a redonda, o centroavante tentou fazer o gol que Pelé não fez, arriscando da metade do campo e mandando para fora.
Etapa final termina sem grandes chances​O CRB não se fez valer da vantagem numérica. Sem criatividade e com suas peças pouco inspiradas, o time de casa não conseguiu finalizar com perigo ao gol defendido por Ivan na etapa final. A melhor chance se deu em um chute de Wesley, que Ivan segurou firme.
Contente com o empate já que jogou com um a menos durante toda a etapa final, a Ponte Preta administrou o tempo nos minutos derradeiros e evitou qualquer tipo de investida do rival, levando um ponto na bagagem de volta para Campinas.FICHA TÉCNICACRB 1 X 1 PONTE PRETA​Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió-ALData/Horário: 01 de agosto de 2021 (domingo), às 18h15Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)Assistentes: Carlos Henrique Alves (RJ) e Andréa Izaura Maffra (RJ)Gols: Marthã (40'/1°T) (1-0), Rodrigão (45'/1°T) (1-1)Cartões amarelos: Marthã, Wesley (CRB)Cartão vermelho: Cleylton (Ponte Preta)
CRB: Diogo Silva, Reginaldo (Celsinho, aos 37'/2°T), Gum, Caetano e Guilherme Romão (Alexandre Melo, aos 37'/2°T); Marthã (Wesley, aos 15'/2°T), Renan Bressan e Diego Torres (Alan James, aos 28'/2°T); Jajá, Nicolas Careca e Erik (Ewandro, aos 15'/2°T). Técnico: Allan Aal.
PONTE PRETA: Ivan, Kevin (Rafael Santos, aos 23'/2°T), Fábio Sanches, Cleylton e Felipe Albuquerque; André Luiz, Vini Locatelli (Marcos Júnior, aos 23'/2°T) e Camilo (Rayan, aos 9'/2°T); Richard (Jean Carlos, aos 37'/2°T), Moisés e Rodrigão (Josiel, aos 37'/2°T). Técnico: Gilson Kleina.

