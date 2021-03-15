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Em acordo com o clube e Ceni, Arrascaeta se reapresentará ao Flamengo na terça-feira

Meia, que está no Uruguai, se juntará ao elenco principal um dia depois dos demais colegas, conforme foi combinado com o clube e o técnico Rogério Ceni...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 21:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 21:11
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O elenco principal do Flamengo retorna às atividades no Ninho do Urubu nesta segunda-feira, mas Giorgian De Arracaeta só se apresentará ao clube na terça, conforme combinado pela diretoria com o meia, que passa férias no Uruguai com a família. O acordo também teve a autorização do treinador Rogério Ceni, que, por suavez, antecipou a volta e já trabalhou no CT nesta última semana.
Veja a tabela do Campeonato Carioca 2021A informação foi confirmada pelo LANCE! junto ao departamento de futebol do Flamengo. Neste domingo, o comentarista da ESPN e ex-jogador Djalminha afirmou que o meia uruguaio não se reapresentaria no Ninho do Urubu nesta segunda por conta de problemas entre o seu estafe e a diretoria rubro-negra.
Após as notícias, o próprio atleta usou as redes sociais para se posicionar.
- Galera me deixem aproveitar meu último dia de férias com a família - afirmou.
Posteriormente, o Flamengo também explicou o acordo com o meia Arrascaeta.
- O atleta Arrascaeta foi liberado pela direção e o técnico Rogério Ceni para se apresentar na terça-feira (16). Ele está no Uruguai e o número de voos se encontra reduzido em razão da pandemia. Para ficar um maior tempo com os familiares e passar o final de semana, o atleta fez a solicitação. Caso contrário, Arrascaeta precisaria ter retornado na sexta-feira (12) - publicou o clube.

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