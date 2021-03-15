Em acordo com o clube e Ceni, Arrascaeta se reapresentará ao Flamengo na terça-feira

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O elenco principal do Flamengo retorna às atividades no Ninho do Urubu nesta segunda-feira, mas Giorgian De Arracaeta só se apresentará ao clube na terça, conforme combinado pela diretoria com o meia, que passa férias no Uruguai com a família. O acordo também teve a autorização do treinador Rogério Ceni, que, por suavez, antecipou a volta e já trabalhou no CT nesta última semana.

Veja a tabela do Campeonato Carioca 2021A informação foi confirmada pelo LANCE! junto ao departamento de futebol do Flamengo. Neste domingo, o comentarista da ESPN e ex-jogador Djalminha afirmou que o meia uruguaio não se reapresentaria no Ninho do Urubu nesta segunda por conta de problemas entre o seu estafe e a diretoria rubro-negra.

Após as notícias, o próprio atleta usou as redes sociais para se posicionar.

- Galera me deixem aproveitar meu último dia de férias com a família - afirmou.

Posteriormente, o Flamengo também explicou o acordo com o meia Arrascaeta.