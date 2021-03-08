Em ação para celebrar o Dia da Mulher, Flamengo promove encontro entre torcedoras e atletas no Ninho

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta segunda-feira, o Flamengo promoveu uma ação para estreitar os laços entre as mulheres que fazem parte do clube. Seis sócias-torcedoras foram selecionadas para realizarem uma visita exclusiva ao CT Ninho do Urubu e conhecerem cinco atletas da equipe feminina do Rubro-Negro.+ Confira a tabela do Cariocão 2021

O encontro ocorreu na tarde deste domingo, véspera do Dia da Mulher, e contou com a presença das jogadoras Ana Portugal, Lorraynne Macedo, Raquel Santiago, Sorriso e Stella. As torcedoras puderam conhecer toda a estrutura do centro de treinamento, desde o refeitório até a academia, e ainda desafiaram as jogadoras em um duelo de futebol em um dos campos do Ninho do Urubu.