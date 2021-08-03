Em ação dos Dia dos Pais, Zico marca gol 335 no Maracanã e se emociona em homenagem a Seu Antunes

Crédito: Reprodução/Flamengo

No próximo domingo, dia 8 de agosto, é celebrado o Dia dos Pais, e o Flamengo preparou uma ação especial para a data: levou o ídolo Zico ao Maracanã para marcar um simbólico gol em homenagem ao pai, Seu Antunes, que não pôde acompanhar de perto a carreira do filho. O camisa 10 explicou o motivo de seu pai não ter visto, ao vivo, um de seus 334 gols no Maracanã, e se emocionou.

- Devido aos problemas que ele tinha, de coração, ele nunca teve a oportunidade de me ver ogar - afirmou Zico - veja na íntegra, o vídeo abaixo.+ Confira a classificação e os próximos jogos do Flamengo no Brasileirão! Na ação, promovida pelo Flamengo em parceria com o Mercado Livre, atual patrocinador do futebol do clube, a voz de Seu Antunes foi reconstruída através de uma inteligência artificial. O último pedido para o filho foi o seguinte:

- Zico, meu filho, sei que faz tempo que você não ouve minha voz. Eu amava ver você jogar desde menino. A única coisa que faltou foi ver um gol seu aqui, no Maracanã. Então hoje eu queria te pedir uma coisa: um gol. Só mais um. Dessa vez, para eu ver de pertinho.

Sem segurar as lágrimas, Zico partiu no gramado e marcou o simbólico gol.