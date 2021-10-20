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Em ação do Outubro Rosa, Botafogo disponibiliza mamografias gratuitas para funcionárias e torcedoras

Em parceria com o grupo 'Meninas do Peito', clube abre espaço para interessadas na realização do exame; equipe terá faixas de conscientização em jogo do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 21:14

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 21:14

Crédito: Divulgação/Botafogo
O Botafogo prepara uma série de ações para o Outubro Rosa, o mês de conscientização para o tratamento do câncer de mama. A principal delas, como o clube anunciou na noite desta terça-feira, é a possibilidade de realizar mamografias gratuitas.+ Botafogo entra com ação na Justiça para mudar aluguel de shopping de R$ 25 mil para R$ 750 mil
Em parceria com o grupo "Meninas do Peito", o Botafogo lançou a campanha "Marque Esse Gol", que consiste em funcionárias e torcedoras interessadas se inscreverem para fazerem mamografias gratuitas. As datas e locais ainda serão informados, mas as pessoas interessadas devem se inscrever em www.marqueessegol.com.br.
– O Botafogo mira suas atenções para alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Essa parceria com o grupo Meninas de Peito reafirma essa mensagem. Convidamos as mulheres a se cadastrarem e participarem da ação, além de motivar tantas outras a fazerem o mesmo - afirmou Lênin Franco, diretor de negócios do Botafogo.
Além disto, o clube prepara uma série de ações para a partida contra o Brusque, nesta quarta-feira pela Série B do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro vai mudar a identidade visual nas redes sociais e levará mensagens de conscientização na camisa e com faixas na entrada do campo.

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