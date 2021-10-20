Em ação do Outubro Rosa, Botafogo disponibiliza mamografias gratuitas para funcionárias e torcedoras

Crédito: Divulgação/Botafogo

O Botafogo prepara uma série de ações para o Outubro Rosa, o mês de conscientização para o tratamento do câncer de mama. A principal delas, como o clube anunciou na noite desta terça-feira, é a possibilidade de realizar mamografias gratuitas.+ Botafogo entra com ação na Justiça para mudar aluguel de shopping de R$ 25 mil para R$ 750 mil

Em parceria com o grupo "Meninas do Peito", o Botafogo lançou a campanha "Marque Esse Gol", que consiste em funcionárias e torcedoras interessadas se inscreverem para fazerem mamografias gratuitas. As datas e locais ainda serão informados, mas as pessoas interessadas devem se inscrever em www.marqueessegol.com.br.

– O Botafogo mira suas atenções para alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Essa parceria com o grupo Meninas de Peito reafirma essa mensagem. Convidamos as mulheres a se cadastrarem e participarem da ação, além de motivar tantas outras a fazerem o mesmo - afirmou Lênin Franco, diretor de negócios do Botafogo.