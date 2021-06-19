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Em ação de marketing do Botafogo, Túlio Maravilha 'presenteia' sete sócios com a camisa do clube

Enquanto associados davam depoimento sobre importância do clube em suas vidas, ídolo chegava e entregava uma camisa 7, número que usou no título de 1995...
LanceNet

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Publicado em 

19 jun 2021 às 15:35

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 15:35

Crédito: (Reprodução / Botafogo TV
Uma ação de marketing do Botafogo causou muitas emoções a sócios-torcedores. Sete sócios-torcedores do Alvinegro receberam das mãos do ídolo Túlio Maravilha a camisa 7 do clube.
À Botafogo TV, associados contavam o quanto o Botafogo representava em suas vidas. Em seguida, enquanto falavam sobre seus ídolos, o ex-atacante chegou e entregou as camisas de número 7, que usou na campanha do título de 1995.
Ao se depararem com o ídolo, os torcedores abraçaram Túlio e se emocionaram ao vê-lo. Além disto, eles posaram para fotos.
"Camisa 7" é o nome dado ao novo programa de sócios do Alvinegro. Confira os detalhes aqui.

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