Em ação de marketing do Botafogo, Túlio Maravilha 'presenteia' sete sócios com a camisa do clube

Crédito: (Reprodução / Botafogo TV

Uma ação de marketing do Botafogo causou muitas emoções a sócios-torcedores. Sete sócios-torcedores do Alvinegro receberam das mãos do ídolo Túlio Maravilha a camisa 7 do clube.

À Botafogo TV, associados contavam o quanto o Botafogo representava em suas vidas. Em seguida, enquanto falavam sobre seus ídolos, o ex-atacante chegou e entregou as camisas de número 7, que usou na campanha do título de 1995.

Ao se depararem com o ídolo, os torcedores abraçaram Túlio e se emocionaram ao vê-lo. Além disto, eles posaram para fotos.