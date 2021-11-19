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Em 2021, Palmeiras tem quase o mesmo número de derrotas somadas nas últimas três temporadas

Verdão chegou a sua 11ª derrota jogando em seus domínios neste ano
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LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 08:00

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 08:00

Mesmo com um Allianz Parque com mais de 35 mil torcedores, o Palmeiras voltou a decepcionar atuando em seus domínios ao ser derrotado pelo São Paulo por 2 a 0, nesta quarta-feira (17), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o novo resultado negativo, o Verdão chegou à 11ª derrota em sua casa na temporada, o que configura o pior desempenho como mandante dos últimos anos. O número de reveses é quase o que o clube perdeu nas últimas três temporadas somadas.Somando os jogos da maior parte das competições disputadas em 2021, entre elas Brasileirão, Libertadores, Recopa, Paulistão e Copa do Brasil, o Alviverde entrou em campo como mandante em 32 oportunidades, sendo apenas uma delas longe do Allianz Parque, na final da Recopa Sul-americana, quando o time atuou no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O desempenho aponta, além das 11 derrotas, 17 triunfos e quatro empates – 57,2% de aproveitamento.
O alto número de resultados negativos como mandante na atual temporada chega a ser próximo do total somado dos últimos três anos. São seis derrotas em 2018 (37J), quatro em 2019 (34J) e apenas três em 2020 (37J). No total, foram 13 reveses atuando como mandante.Até o final de 2021, o Palmeiras ainda terá mais dois jogos dentro do Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, contra Atlético-MG (23/11) e Ceará (9/12). Caso saia de campo com novos placares adversos, a equipe comandada por Abel Ferreira irá igualar o número total de derrotas das últimas três temporadas em apenas uma.
Em comparação com os números como visitante em 2021, o desempenho do Palestra jogando fora de casa é relativamente superior, tendo 64,6% de aproveitamento. Em 33 jogos disputados, o clube teve 19 vitórias, sete empates e sete derrotas.
Buscando retomar o caminhos das vitórias, o Verdão volta a entrar em campo no próximo sábado (20), às 19h (de Brasília), para encarar o Fortaleza, na Arena Castelão. Com duas derrotas seguidas na competição, o Alviverde se manteve no 3º lugar na tabela do Brasileirão.
Crédito: Foto:FernandoRoberto/LANCEPRESS!

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