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futebol

Em 2021, Cantillo e Giuliano ditaram o ritmo do meio-campo do Corinthians

Dupla tiveram os melhores índices de aproveitamento nos passes na última temporada...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2022 às 16:13

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 16:13

Os meias Cantillo e Giuliano foram os atletas do Corinthians que tiveram os melhores índices de acertos de passe e comandaram a armação corintiana na última temporada. Giuliano foi o líder do elenco corintiano no aproveitamento dos passes, com 92%, seguido de Cantillo, com 90%, dados levantados pelo próprio clube.
No primeiro semestre, a armação era o grande problema do Corinthians. Sem articuladores de ofício, o técnico Sylvinho chegou a armar o time com três volantes, sendo Cantillo o primeiro homem justamente para deixar o jogador atuando de frente para a área e explorar os lançamentos longos, principais características do atleta. Neste quesito, inclusive, o colombiano foi destaque, com 73% de aproveitamento, ficando atrás apenas e justamente de Giuliano, com 79%.
Ainda que tivesse o camisa 24 com bons números nas bolas longas, o Corinthians precisava de atletas mais cerebrais para o meio-campo, foi quando reforçou o elenco, sendo a primeira peça Giuliano, que deu novo espírito para o setor e comandou a guinada corintiana para a classificação direta à fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Além do camisa 11, Renato Augusto e Willian foram contratados.

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