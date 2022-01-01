Em 2021, Cantillo e Giuliano ditaram o ritmo do meio-campo do Corinthians

Os meias Cantillo e Giuliano foram os atletas do Corinthians que tiveram os melhores índices de acertos de passe e comandaram a armação corintiana na última temporada. Giuliano foi o líder do elenco corintiano no aproveitamento dos passes, com 92%, seguido de Cantillo, com 90%, dados levantados pelo próprio clube.

No primeiro semestre, a armação era o grande problema do Corinthians. Sem articuladores de ofício, o técnico Sylvinho chegou a armar o time com três volantes, sendo Cantillo o primeiro homem justamente para deixar o jogador atuando de frente para a área e explorar os lançamentos longos, principais características do atleta. Neste quesito, inclusive, o colombiano foi destaque, com 73% de aproveitamento, ficando atrás apenas e justamente de Giuliano, com 79%.