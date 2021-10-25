Em 2018, cirurgia tirou Pedro da Seleção; no Flamengo, atacante mantém 'sonho da Libertadores'

Crédito: Fernando Michel

Aos 24 anos, Pedro passará por sua segunda cirurgia no joelho direito, nesta segunda, por conta de uma lesão de menisco no local. O prazo de recuperação, estimado em três semanas, faz o atleta do Flamengo manter o sonho de disputar a final da Libertadores, em 27 de novembro, contra o Palmeiras. Em 2018, a intervenção cirúrgica tirou Pedro de partida da Seleção Brasileira.O Flamengo, como de costume, não informou prazo para a recuperação de Pedro. Contudo, a estimativa é de três semanas. Caso se confirme, o atacante terá condições de atuar contra o Palmeiras no Centenario, em Montevidéu.

As lesões, apesar de no mesmo local, não têm relação. Em 2018, como jogador do Fluminense, clube que o revelou, Pedro se lesionou em lance sozinho, em jogo contra o Cruzeiro em 25 de agosto, e foi operado em 21 de setembro. O médico da operação será o mesmo, o Dr. Luiz Antônio Vieira, que foi consultado pelo atleta, em conjunto com Márcio Tannure, no fim de semana.Em 2018, Pedro era o artilheiro do Flu no Brasileirão, e, inicialmente, foi diagnosticado com um estiramento nos ligamentos do joelho direito. O departamento médico do Tricolor só fez uma nova avaliação do caso três semanas depois, que confirmou a lesão no local e a necessidade de cirurgia.

Depois da operação, em setembro, foi cortado da lista do Brasil, que enfrentaria Estados Unidos e El Salvador, em amistosos. Pedro realizou fisioterapia e voltou a trabalhar com bola, no CT do Fluminense, em março de 2019. No fim daquele mês, o centroavante voltou a treinar com o grupo e voltou a atuar em uma partida oficial em abril de 2019.