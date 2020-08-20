Em 2007, 2011, 2012... e 2020? Vasco busca repetir feito raro no início do Campeonato Brasileiro

Crédito: O ano de 2011 foi dos melhores da história recente do Vasco (Marcelo Sadio/Vasco.com.br

O Vasco encara o Ceará, na noite desta quinta-feira, cheio de moral pelo bom início de trabalho de Ramon Menezes à frente da equipe de São Januário. O impacto foi tão imediato quanto raro é o Cruz-Maltino começar tão bem o Campeonato Brasileiro.Desde que o Brasileirão começou a ser disputado por pontos corridos, em 2003, o Gigante da Colina disputou 15 edições da primeira divisão. E em somente três delas o time obteve duas vitórias nas duas primeiras rodadas. E o que aconteceu depois?

2007 - Venceu as duas primeiras, empatou a terceira e terminou o campeonato em décimo.2011 - Venceu as duas primeiras, perdeu a terceira e terminou a competição em segundo lugar.2012 - Venceu as duas primeiras, venceu também a terceira, venceu ainda a quarta e terminou a competição em quinto lugar.

A equipe de 2007 fazia um Campeonato Brasileiro seguro, mas acumulou resultados ruins entre setembro e outubro. Era a primeira temporada de Guilherme Santos, hoje no Botafogo, e do centroavante Alan Kardec como profissionais, mas o ataque também tinha Romário e André Dias. O meio-campo tinha Morais e Conca na criação. O folclórico Perdigão era figura frequente no time titular.

Em 2011, ano da conquista da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino disputou até a última rodada o título do Brasileirão. E reclama de erros capitais do ex-árbitro Péricles Bassols - que ele já admitiu terem ocorrido - nos dois clássicos contra o Flamengo (19ª e 38ª, a última, rodadas) naquele campeonato. Era o time de Fernando Prass, Dedé, Felipe, Bernardo, Diego Souza, Juninho Pernambucano e Fellipe Bastos.