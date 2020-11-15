Elogiado por Mancini, Luan vive rara sequência jogando no Corinthians

Porém, o jogador vem evoluindo e depois de oito meses, o jogador do Timão voltou a disputar dois jogos inteiros de forma consecutiva. Isso não acontecia desde as partidas contra Santo André, Novorizontino e Ituano. Mancini elogiou a postura do jogador, mas ressaltou que ele ainda precisa evoluir mais.

- Acho que hoje o Corinthians foi mais ou menos o que o Luan apresentou. Assim como a equipe, ele foi muito bem no primeiro e caiu no segundo. Não atribuo a responsabilidade da queda de rendimento da equipe para ele, mas ele já está entendendo melhor o que ele tem que fazer. Ele tem capacidade e está disposto a fazer melhor. A partir do momento em que você vê ele brigando, ainda não é o ideal, quero ele brigando por todas as bolas, em todos os lances - afirmou o técnico em entrevista coletiva. Mancini ainda ressaltou que o camisa sete precisa ser cobrado e que, só assim, ele conseguirá ser o jogador que a torcida do Corinthians quer ver em campo.