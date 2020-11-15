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futebol

Elogiado por Mancini, Luan vive rara sequência jogando no Corinthians

Meia-atacante voltou a jogar 180 minutos depois de oito meses. Camisa sete ganhou elogios do treinador corintiano após a partida contra o Atlético-MG...
LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 07:00

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 07:00

O meia-atacante Luan vem ganhando cada vez mais espaço na equipe do técnico Vagner Mancini. Principal reforço da equipe na temporada, o camisa sete ainda não encontrou o seu melhor futebol e vem recebendo críticas dos torcedores corintianos.
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Porém, o jogador vem evoluindo e depois de oito meses, o jogador do Timão voltou a disputar dois jogos inteiros de forma consecutiva. Isso não acontecia desde as partidas contra Santo André, Novorizontino e Ituano. Mancini elogiou a postura do jogador, mas ressaltou que ele ainda precisa evoluir mais.
- Acho que hoje o Corinthians foi mais ou menos o que o Luan apresentou. Assim como a equipe, ele foi muito bem no primeiro e caiu no segundo. Não atribuo a responsabilidade da queda de rendimento da equipe para ele, mas ele já está entendendo melhor o que ele tem que fazer. Ele tem capacidade e está disposto a fazer melhor. A partir do momento em que você vê ele brigando, ainda não é o ideal, quero ele brigando por todas as bolas, em todos os lances - afirmou o técnico em entrevista coletiva. Mancini ainda ressaltou que o camisa sete precisa ser cobrado e que, só assim, ele conseguirá ser o jogador que a torcida do Corinthians quer ver em campo.

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