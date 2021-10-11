Elisa comemora primeiros gols no Fluminense e projeta sequência: 'Queria ter feito mais'

Desde agosto no Fluminense, Elisa fez suas primeiras atuações em grande estilo. Na última rodada do Carioca Feminino, segundo jogo que participou pelo Tricolor, marcou dois gols no Duque de Caxias. Nesta segunda-feira, a atacante relembrou a sensação de ter estufado a rede duas vezes na rodada da competição e projetou a campanha das Guerreiras do Fluzão.- Uma sensação única, me senti realizada com os meus primeiros gols. Estava buscando muita concentração nos treinos para que no jogo eu fosse feliz, e acredito que eu fui. Entrei em campo com fome de muitos gols e foram dois para abrir a porteira. Confesso que queria ter feito mais. Acho que não consegui para que pudesse sobrar para os outros jogos, e que assim seja - disse Elisa.