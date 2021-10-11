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Elisa comemora primeiros gols no Fluminense e projeta sequência: 'Queria ter feito mais'

Elisa foi contratada em agosto pelo Fluminense como reforçar do elenco para o Carioca; Tricolor enfrenta o Barcelona-RJ nesta quarta...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 14:38

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 14:38

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Desde agosto no Fluminense, Elisa fez suas primeiras atuações em grande estilo. Na última rodada do Carioca Feminino, segundo jogo que participou pelo Tricolor, marcou dois gols no Duque de Caxias. Nesta segunda-feira, a atacante relembrou a sensação de ter estufado a rede duas vezes na rodada da competição e projetou a campanha das Guerreiras do Fluzão.- Uma sensação única, me senti realizada com os meus primeiros gols. Estava buscando muita concentração nos treinos para que no jogo eu fosse feliz, e acredito que eu fui. Entrei em campo com fome de muitos gols e foram dois para abrir a porteira. Confesso que queria ter feito mais. Acho que não consegui para que pudesse sobrar para os outros jogos, e que assim seja - disse Elisa.
- Mesmo com o bom desempenho em campo, a jogadora segue focada em melhorar o desenvolvimento das partidas e continuar conquistando pontos no Campeonato Carioca Feminino.
> Confira a classificação da Série A do Brasileiro- Estamos treinando para ajustar os erros pequenos do jogo anterior. Continuamos focadas em fazer uma excelente partida e sair com mais três pontos, e se Deus me permitir, irei deixar mais gols - projetou.Nesta quarta-feira, o Fluminense enfrenta o Barcelona, às 10h, no CT Vale das Laranjeiras. A partida será transmitida pela FluTV.

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