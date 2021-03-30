Eliminatórias da Copa do Mundo, Fluminense x Vasco... saiba onde assistir aos jogos da terça-feira

A terça-feira (30) do futebol pelo mundo será recheada de atrações para os fãs do esporte. Na parte da tarde, partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 movimentam as telas. Azerbaijão e Sérvia se enfrentam às 15h00. A transmissão será feita pela TNT Sports.Mais tarde, 15h45 (horário de Brasília), Luxemburgo enfrenta Portugal, também em partida válida pelas Eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2022.Na parte da noite, pelo Campeonato Carioca, Fluminense e Vasco entram em campo. O clássico acontece às 21h35, no Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda. A transmissão será feita pela Record e pelo pay per view do estadual.