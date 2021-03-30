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futebol

Eliminatórias da Copa do Mundo, Fluminense x Vasco... saiba onde assistir aos jogos da terça-feira

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão e onde assistir!...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 02:00
Crédito: O Fluminense enfrenta o Vasco pelo Campeonato Carioca nessa terça-feira (LUCAS MERÇON/FLUMINENSE F.C
A terça-feira (30) do futebol pelo mundo será recheada de atrações para os fãs do esporte. Na parte da tarde, partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 movimentam as telas. Azerbaijão e Sérvia se enfrentam às 15h00. A transmissão será feita pela TNT Sports.Mais tarde, 15h45 (horário de Brasília), Luxemburgo enfrenta Portugal, também em partida válida pelas Eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2022.Na parte da noite, pelo Campeonato Carioca, Fluminense e Vasco entram em campo. O clássico acontece às 21h35, no Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda. A transmissão será feita pela Record e pelo pay per view do estadual.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
13h - Azerbaijão x Sérvia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
13h - Chipre x Eslovênia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
15h45 - País de Gales x República Tcheca Eliminatórias da Copa do Mundo 2022Onde assistir: TNT Sports
15h45 - Gibraltar x Holanda Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
15h45 - Eslováquia x Rússia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
15h45 - Luxemburgo x PortugalEliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT, YouTube e TNT Sports
15h45 - Bélgica x Bielorrússia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
15h45 - Croácia x Malta Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports 15h45 - Turquia x Letônia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
15h45 - Montenegro x Noruega Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
21h35 - Fluminense x Vasco Campeonato Carioca Onde assistir: Record e Carioca TV

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