Eliminado pelo Del Valle no Sub-20 há sete meses, trio do Flamengo deixa boa impressão e dá a volta por cima

Crédito: O zagueiro Natan em ação: os garotos tiveram grande atuação diante do Del Valle (Foto; Alexandre Vidal/Flamengo

Em 27 de fevereiro, o Flamengo encerrou sua participação na Libertadores Sub-20, em Assunção, com uma derrota amarga nos pênaltis para o Independiente Del Valle. Na época, era difícil imaginar que alguns daqueles jovens estariam ajudando o time profissional a conquistar a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores sete meses depois. Contudo, foi justamente o que aconteceu com Otávio, Noga e Matheuzinho nesta quarta-feira, no Maracanã.

A oportunidade surgiu por conta de um cenário atípico: o surto de Covid-19 no elenco principal. Para o jogo contra o Del Valle - o adversário "engasgado" nos Garotos -, o Flamengo foi a campo desfalcado do técnico Domènec Torrent e nove jogadores. Além disso, outros sete ficaram afastados da equipe principal por 10 dias, perderam a preparação e foram reintegrados apenas na véspera.

Deste grupo, apenas Matheuzinho figurou entre os titulares de Jordi Guerrero, que deixou Isla, Filipe Luís, Diego, Bruno Henrique, Vitinho e Michael no banco. O jovem lateral-direito contribuiu com uma assistência para Lincoln abrir o placar no Maracanã. De quebra, acompanhou a sólida atuação defensiva dos companheiros Gabriel Noga e Otávio, titulares nas ausências de Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Matheus Thuler. Veja números do trio abaixo. Não estivesse atuando na equipe alternativa que iniciou o Carioca, o lateral-esquerdo Ramon também estaria na Libertadores Sub-20 do Paraguai, no primeiro trimestre de 2020, e fecharia a linha de defesa diante do Del Valle naquela ocasião. Contra o time profissional dos equatorianos, o atleta deu outra mostra de seu talento, com ótima participação ofensiva pela esquerda.

Do meio para frente, quem também esteve presente na queda nos pênaltis pelo Sub-20 foi o atacante Guilherme Bala, que entrou na etapa final contra o Del Valle nesta quarta. No domingo, havia sido titular contra o Palmeiras.

Após o jogo, os garotos do Ninho foram elogiados por Bruno Henrique - autor de dois gols na etapa final - e também pelo auxiliar técnico Jordi Guerrero.

- Temos que frisar os garotos do Sub-20 que subiram e deram conta do recado. Jogaram muito contra o Palmeiras e hoje mais uma vez, os quatro lá de trás foram muito bem - disse o camisa 27, que teve o discurso reforçado por Jordi:

- Quando vai subindo a sua idade, vem gente atrás de você. Se o seu nível não sobe, quem vem atrás acaba passando. Eles (jovens) ajudaram e trouxeram muita coisa. Ganharam o respeito de todo mundo - afirmou o auxilar espanhol.Confira alguns números da linha de defesa do Flamengo contra o Del Valle:

Matheuzinho (71 minutos em campo)1 assistência3 interceptações2 desarmes2 duelos ganhos de 687% de aproveitamento nos passes2 cruzamentos certos (0 errado)

Ramon (90 minutos em campo)3 cortes1 interceptação4 duelos ganhos de 755% de aproveitamento nos passes

Gabriel Noga (90 minutos em campo)3 cortes1 interceptação2 desarmes4 duelos ganhos de 685% de aproveitamento nos passes

Natan (90 minutos em campo)1 corte2 chutes travados79% de aproveitamento nos passes3 bolas longas de 6A escalação do Sub-20 do Flamengo em 27 de fevereiro, no empate em 1 a 1 com o Independiente Del Valle no tempo regulamentar e derrota nos pênaltis (5 a 4) na semifinal da Libertadores da categoria em Assunção, no Paraguai: