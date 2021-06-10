Eliminado, Hurtado valoriza a 'vontade' do Red Bull Bragantino

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

O Red Bull Bragantino está fora da Copa do Brasil. Na noite da última quarta-feira, o Massa Bruta até venceu o Fluminense, mas não reverteu a vantagem do Tricolor.

Autor do segundo gol do Braga, o atacante Hurtado comentou sobre a garra do time ao longo do jogo e lamentou mais uma eliminação.

‘Agradeço a Deus por essa oportunidade. Foi um jogo difícil, a gente lutou até o último, brigamos, demonstramos que podíamos dar mais. Mas o futebol é assim’, declarou à Globo.