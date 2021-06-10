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futebol

Eliminado, Hurtado valoriza a 'vontade' do Red Bull Bragantino

Atacante anotou um dos gols do Massa Bruta, mas não impediu o seu time de ficar de fora da Copa do Brasil...

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 09:33

LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 09:33
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O Red Bull Bragantino está fora da Copa do Brasil. Na noite da última quarta-feira, o Massa Bruta até venceu o Fluminense, mas não reverteu a vantagem do Tricolor.
Autor do segundo gol do Braga, o atacante Hurtado comentou sobre a garra do time ao longo do jogo e lamentou mais uma eliminação.
‘Agradeço a Deus por essa oportunidade. Foi um jogo difícil, a gente lutou até o último, brigamos, demonstramos que podíamos dar mais. Mas o futebol é assim’, declarou à Globo.
Agora, sem a Copa do Brasil, o Bragantino foca no calendário que ainda apresenta a Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.

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