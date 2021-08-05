Eliminado, Fluminense vence o Vitória fora de casa e deixa lanterna do grupo no Brasileirão de Aspirantes

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Nesta quinta, o Fluminense venceu o Vitória por 2 a 0, no Barradão, em jogo válido pela oitava rodada do Brasileirão de Aspirantes. Eliminado pela Ponte Preta na etapa anterior, o Tricolor entrou em campo para cumprir tabela. O clube baiano brigava pela classificação para a próxima fase do campeonato, mas com o resultado também foi eliminado. PRIMEIRO TEMPO

A primeira etapa não foi marcada por grandes emoções. Os Moleques de Xerém criaram poucos lances de perigo, enquanto o Vitória errou o penúltimo passe em diversos momentos. Aos 9 minutos, Wallace rolou para João Neto, que finalizou por cima da trave. Com 24 minutos de bola rolando, Pedro Rangel fez boa defesa e evitou o gol de Elivelton.

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SEGUNDO TEMPO

Depois do intervalo, o Vitória retornou com vontade de marcar. Aos 6 minutos, uma finalização perigosa do mandante quase rendeu o primeiro gol da partida, mas a bola acertou a trave. Aos 15 minutos, Matheus Martins cobrou falta próxima da área mas o chute alto passou por cima. O Leão da Barra seguiu pressionando e chegou a finalizar de forma precisa, mas Pedro Rangel fez mais uma grande defesa. No contra-ataque, Alexandre Jesus aproveitou o toque de Wallace e abriu o placar para o Flu.