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Eliminado, Fluminense vence o Vitória fora de casa e deixa lanterna do grupo no Brasileirão de Aspirantes

Com gols de Alexandre Jesus e Matheus Martins, os Moleques de Xerém levaram os três pontos e impediram a classificação do Vitória para a próxima fase...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 17:07

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 17:07
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Nesta quinta, o Fluminense venceu o Vitória por 2 a 0, no Barradão, em jogo válido pela oitava rodada do Brasileirão de Aspirantes. Eliminado pela Ponte Preta na etapa anterior, o Tricolor entrou em campo para cumprir tabela. O clube baiano brigava pela classificação para a próxima fase do campeonato, mas com o resultado também foi eliminado. PRIMEIRO TEMPO
A primeira etapa não foi marcada por grandes emoções. Os Moleques de Xerém criaram poucos lances de perigo, enquanto o Vitória errou o penúltimo passe em diversos momentos. Aos 9 minutos, Wallace rolou para João Neto, que finalizou por cima da trave. Com 24 minutos de bola rolando, Pedro Rangel fez boa defesa e evitou o gol de Elivelton.
> Confira a classificação da Série A do Brasileirão
SEGUNDO TEMPO
Depois do intervalo, o Vitória retornou com vontade de marcar. Aos 6 minutos, uma finalização perigosa do mandante quase rendeu o primeiro gol da partida, mas a bola acertou a trave. Aos 15 minutos, Matheus Martins cobrou falta próxima da área mas o chute alto passou por cima. O Leão da Barra seguiu pressionando e chegou a finalizar de forma precisa, mas Pedro Rangel fez mais uma grande defesa. No contra-ataque, Alexandre Jesus aproveitou o toque de Wallace e abriu o placar para o Flu.
Com o gol, os Moleques de Xerém ganharam confiança e cresceram na partida. Após um lançamento, Alexandre Jesus ajeitou e deu o passe para Matheus Martins fazer um golaço de fora da área.Desta forma, o Fluminense encerrou sua participação no Brasileirão de Aspirantes com três vitórias, dois empates e três derrotas. Na última rodada da primeira fase, o Tricolor conseguiu sair da lanterna do grupo B.

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