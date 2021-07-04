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Eliminado da Copa América, Gustavo Gómez receberá folga no Palmeiras

Apesar de não ter compromissos com a Seleção Paraguaia, zagueiro ainda não se reapresentará ao Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 07:30

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 07:30

Crédito: Cesar Greco
O zagueiro Gustavo Gómez desfalcou, nas últimas partidas, o Palmeiras, pois estava representando a Seleção Paraguaia na Copa América. O país, no entanto, foi eliminado da competição e, com isso, o zagueiro retornará ao Verdão antes do final da competição. A reapresentação, no entanto, foi adiada, pois o clube optou por dar alguns dias de folga ao defensor.
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Deste modo, o atleta não estará presente nas partidas contra Sport e Grêmio e, deste modo, deve retornar apenas no clássico contra o Santos, no dia 10. Com isso, Abel Ferreira terá apenas Luan, Renan e Kuscevic (que está suspenso e, por isso, não viaja a Recife) para compor o setor. Pedrão, que foi liberado pela Fifa e poderá entrar em campo, ainda está em fase de recondicionamento físico.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoO confronto entre Palmeiras - que não conta com Gómez - e Sport está marcado para o próximo domingo (04), às 16h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife.

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