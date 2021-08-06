Eliminação, goleada e 100° gol de Fred: relembre momentos marcantes entre Fluminense e Atlético-MG

Crédito: Fluminense e Atlético-MG se enfrentaram 95 vezes até hoje (Divulgação/Fluminense

O Fluminense irá enfrentar o Atlético-MG nas quartas de final da Copa do Brasil pela segunda vez em sua história. O único confronto entre as equipes na competição foi em 2000, e acabou com empate por 5 a 5 no placar acumulado. Na ocasião, o Galo levou a melhor devido à antiga regra de gols fora de casa. O primeiro confronto ocorreu no Maracanã, onde as equipes empataram por 3 a 3. Roger, Magno Alves e Marco Brito marcaram a noite com os gols tricolores. Na volta, Magno Alves e Júlio César pontuaram para o Fluminense, mas a equipe sofreu gols de Ramon Menezes e Guilherme. Como o Atlético balançou a rede uma vez a mais fora de casa, o clube mineiro avançou para a semifinal. SUL-AMERICANA

Três anos depois, as equipes se reencontraram em uma competição internacional: a Sul-Americana. Desta vez, o triunfo foi Tricolor. Aos 33 minutos, Joãozinho abriu o placar no Mineirão. No segundo tempo, Carlos Alberto cravou mais um e resolveu o jogo. Assim, o Fluminense eliminou o Galo na competição ainda na fase de grupos.

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Outro confronto memorável entre as equipes ocorreu no Brasileirão de 2010. Em jogo válido pela vigésima quarta rodada do campeonato, o Tricolor goleou o Atlético por 5 a 1 no Engenhão. Com gols de Leandro Euzébio, Gum, Marquinhos e Carlinhos, que marcou duas vezes, o Flu fez a maior goleada daquela temporada. CENTÉSIMO GOL DE FRED

Em 2012, os times protagonizaram o maior duelo do Brasileirão daquele ano. Tanto Fluminense quanto Atlético brigavam pelo título, que acabou sendo de Laranjeiras. O Flu dominou o primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar.