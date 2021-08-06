Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Eliminação, goleada e 100° gol de Fred: relembre momentos marcantes entre Fluminense e Atlético-MG
futebol

Eliminação, goleada e 100° gol de Fred: relembre momentos marcantes entre Fluminense e Atlético-MG

Tricolor e Galo empataram na única vez em que se enfrentaram pela Copa do Brasil, mas clube mineiro avançou por gols fora de casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2021 às 19:35

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 19:35

Crédito: Fluminense e Atlético-MG se enfrentaram 95 vezes até hoje (Divulgação/Fluminense
O Fluminense irá enfrentar o Atlético-MG nas quartas de final da Copa do Brasil pela segunda vez em sua história. O único confronto entre as equipes na competição foi em 2000, e acabou com empate por 5 a 5 no placar acumulado. Na ocasião, o Galo levou a melhor devido à antiga regra de gols fora de casa. O primeiro confronto ocorreu no Maracanã, onde as equipes empataram por 3 a 3. Roger, Magno Alves e Marco Brito marcaram a noite com os gols tricolores. Na volta, Magno Alves e Júlio César pontuaram para o Fluminense, mas a equipe sofreu gols de Ramon Menezes e Guilherme. Como o Atlético balançou a rede uma vez a mais fora de casa, o clube mineiro avançou para a semifinal. SUL-AMERICANA
Três anos depois, as equipes se reencontraram em uma competição internacional: a Sul-Americana. Desta vez, o triunfo foi Tricolor. Aos 33 minutos, Joãozinho abriu o placar no Mineirão. No segundo tempo, Carlos Alberto cravou mais um e resolveu o jogo. Assim, o Fluminense eliminou o Galo na competição ainda na fase de grupos.
> Confira o chaveamento da Copa do Brasil até a finalGOLEADA NO BRASILEIRÃO
Outro confronto memorável entre as equipes ocorreu no Brasileirão de 2010. Em jogo válido pela vigésima quarta rodada do campeonato, o Tricolor goleou o Atlético por 5 a 1 no Engenhão. Com gols de Leandro Euzébio, Gum, Marquinhos e Carlinhos, que marcou duas vezes, o Flu fez a maior goleada daquela temporada. CENTÉSIMO GOL DE FRED
Em 2012, os times protagonizaram o maior duelo do Brasileirão daquele ano. Tanto Fluminense quanto Atlético brigavam pelo título, que acabou sendo de Laranjeiras. O Flu dominou o primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar.
No segundo tempo, Wellington Nem marcou o primeiro da partida aos 10 minutos. Porém, Jô marcou dois gols na sequência e virou o placar. Aos 40 minutos, Fred estufou a rede pela segunda vez para o Tricolor, marcando o seu centésimo gol pelo clube. O jogo parecia que iria terminar em empate quando, já nos acréscimos, Léo Silva desempatou para o clube mineiro. Mesmo com a derrota, o Fluminense conquistou o tetracampeonato naquela temporada. Em toda a história, os clubes se enfrentaram 95 vezes. No total, o Tricolor acumula 30 vitórias, 28 empates e 30 derrotas, com 41.4% de aproveitamento. Nos duelos, foram 135 gols para o Fluminense, contra 147 do Galo. Ainda que o retrospecto não seja favorável para Laranjeiras, o próximo confronto entre os clubes pode marcar um novo capítulo na história recente. Vivendo bom momento em mata-matas, o Time de Guerreiros tem a possibilidade de contrariar as estatísticas mais uma vez.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados