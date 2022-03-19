  • Eliminação do Mirassol no Paulistão acelera retorno de Luís Oyama ao Botafogo; entenda
futebol

Eliminação do Mirassol no Paulistão acelera retorno de Luís Oyama ao Botafogo; entenda

Mirassol não se classificou para as quartas de final do estadual; Botafogo encaminhou venda de jogador e aguardava desfecho na competição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2022 às 18:06

Publicado em 19 de Março de 2022 às 18:06

Neste sábado, o Mirassol foi eliminado do Paulistão pela Ferroviária, em Araraquara, São Paulo. Desta forma, Luís Oyama, que atua no clube e está com o retorno para o Botafogo encaminhado, deve retornar antes do previsto ao Rio de Janeiro. A negociação já estava nas fases finais, e a permanência da equipe paulista no torneio era um dos fatores para o adiamento do anúncio. Luís Oyama foi contratado em 2021 pelo Botafogo, como reforço para a Série B. Durante a campanha, o volante foi um dos destaques da equipe e conquistou a torcida, mas voltou para o Mirassol no final do empréstimo. No início de 2022, a diretoria alvinegra tentou a contratação, mas os valores foram recusados pelo clube que detém os direitos do atleta. Com a chegada de John Textor, o departamento de futebol fez nova investida e chegou a um acordo pela contratação do jogador.
Aos 25 anos, Oyama é visto com bons olhos pela diretoria do Botafogo, que o considera um investimento a curto/médio prazo. Com a eliminação do Mirassol no Paulistão e na Copa do Brasil, o anúncio deve ser feito nos próximos dias.
Luís Oyama está com o retorno para o Botafogo encaminhado (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

