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futebol

Eliminação da Juventus impede mais um recorde de Cristiano Ronaldo na Champions

Time italiano foi eliminado pelo Porto...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 09:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 09:40
Crédito: AFP
Cristiano Ronaldo eliminado com a Juventus na terça-feira. Messi, com o Barcelona, na quarta. Muito se debateu nos últimos dias após a queda precoce da dupla, ainda nas oitavas de final da Champions League. Seria o fim de uma era? Independente da opinião, uma coisa é certa: ambos são parte da história do futebol e, principalmente, da principal competição europeia.
A eliminação da Juve para o Porto, inclusive, impediu - ou adiou - mais um recorde de CR7 na Liga dos Campeões. Maior artilheiro da disputa, com 134 gols - Messi é o segundo, com 120 -, o português está a uma partida de se tornar também o jogador com mais atuações na história da Champions. Atualmente, o ex-goleiro Iker Casillas, que anunciou a sua aposentadoria dos gramados em agosto de 2020, é quem lidera o ranking.
Ao que tudo indica, Cristiano ainda terá ao menos mais uma oportunidade de assumir o topo de outra lista histórica. No entanto, terá que esperar mais um pouco...
JOGADORES COM MAIS PARTIDAS NA HISTÓRIA DA CHAMPIONS
1º - Casillas - 177 jogos2º - Cristiano Ronaldo - 176 jogos3º - Xavi - 151 jogos4º - Messi - 149 jogos5º - Raúl - 142 jogos6º - Ryan Giggs - 141 jogos7º - Iniesta - 130 jogos8º - Paolo Maldini - 128 jogos9º - Sergio Ramos - 127 jogos10º - Seedorf - 125 jogosBenzema - 125 jogos

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