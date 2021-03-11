Eliminação da Juventus impede mais um recorde de Cristiano Ronaldo na Champions

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Cristiano Ronaldo eliminado com a Juventus na terça-feira. Messi, com o Barcelona, na quarta. Muito se debateu nos últimos dias após a queda precoce da dupla, ainda nas oitavas de final da Champions League. Seria o fim de uma era? Independente da opinião, uma coisa é certa: ambos são parte da história do futebol e, principalmente, da principal competição europeia.

A eliminação da Juve para o Porto, inclusive, impediu - ou adiou - mais um recorde de CR7 na Liga dos Campeões. Maior artilheiro da disputa, com 134 gols - Messi é o segundo, com 120 -, o português está a uma partida de se tornar também o jogador com mais atuações na história da Champions. Atualmente, o ex-goleiro Iker Casillas, que anunciou a sua aposentadoria dos gramados em agosto de 2020, é quem lidera o ranking.

Ao que tudo indica, Cristiano ainda terá ao menos mais uma oportunidade de assumir o topo de outra lista histórica. No entanto, terá que esperar mais um pouco...

JOGADORES COM MAIS PARTIDAS NA HISTÓRIA DA CHAMPIONS