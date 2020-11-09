Elias sobre triunfo do Bahia: 'A equipe mereceu'

O returno do Brasileirão começou de maneira positiva para o Bahia. Foi no sufoco, mas com o gol de pênalti marcado por Rodriguinho, o Tricolor venceu o Bota e respira na luta contra o rebaixamento.Na saída de campo, o volante Elias afirmou que o Esquadrão de Aço foi melhor ao longo do jogo e mereceu o resultado.
‘A equipe mereceu, criou várias oportunidades. Tivemos um desgaste grande, mas viemos para mais um compromisso e vencemos. Agora é descansar porque quarta-feira tem mais’, afirmou ao Premiere.
Com o triunfo na Arena Fonte Nova, o Bahia chegou aos 22 pontos e assumiu a 14ª colocação, três acima do temido Z-4.