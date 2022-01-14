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futebol

Elias é convidado por Ronaldo para trabalhar no Cruzeiro

O ex-volante do Corinthians pode fazer parte do departamento de futebol da Raposa e se juntar ao Fenômeno e Paulo André, que jogaram com ele no passado...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 19:37

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 19:37

O novo dono do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, está tentando montar uma equipe de colaboradores com ex-parceiros de Corinthians. Depois de Paulo André, Elias, ex-volante do Timão, foi convidado pela direção da Raposa par compor o departamento de futebol. Elias está fora dos campos desde 2020 quando defendeu o Bahia.
O ex-meio de campo do rival Atlético-MG gostou da ideia de trabalhar no Cruzeiro e nos próximos dias, pode haver novidades sobre qual função ele pode desempenhar. A informação sobre o interesse de Ronaldo em contar com elias na equipe de scout foi noticiada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. AS conversas entre Elias e a Raposa já aconteceram. Ele e Ronaldo se encontraram em um hotel de Belo Horizonte, além de uma visita na Toca da Raposa II. Elias vem realizando cursos desde que deixou o Bahia. Ronaldo e o ex-volante jogaram juntos no Corinthians de 2009 a 2010.
Elias também foi companheiro de Paulo André, ex-zagueiro e principal responsável do futebol no Cruzeiro, desde que foi comprado por Ronaldo, no fim de 2021.
Crédito: OúltimotimedeElias,de36anos,foioBahia,em2020-(FelipeOliveira/Bahia

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