Elias é convidado por Ronaldo para trabalhar no Cruzeiro

O novo dono do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, está tentando montar uma equipe de colaboradores com ex-parceiros de Corinthians. Depois de Paulo André, Elias, ex-volante do Timão, foi convidado pela direção da Raposa par compor o departamento de futebol. Elias está fora dos campos desde 2020 quando defendeu o Bahia.

O ex-meio de campo do rival Atlético-MG gostou da ideia de trabalhar no Cruzeiro e nos próximos dias, pode haver novidades sobre qual função ele pode desempenhar. A informação sobre o interesse de Ronaldo em contar com elias na equipe de scout foi noticiada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. AS conversas entre Elias e a Raposa já aconteceram. Ele e Ronaldo se encontraram em um hotel de Belo Horizonte, além de uma visita na Toca da Raposa II. Elias vem realizando cursos desde que deixou o Bahia. Ronaldo e o ex-volante jogaram juntos no Corinthians de 2009 a 2010.