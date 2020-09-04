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Elias aprimora parte física e aguarda resolução de imbróglio para assinar com o Santos

Meia já está acertado com o Peixe e espera o clube resolver pendência com o Hamburgo (ALE) e ser liberado para registrar novos jogadores...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 14:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 14:09
Crédito: Gustavo Rabelo/Photopress
O volante Elias está cada vez mais próximo do Santos. O jogador, inclusive, já realiza testes físicos no CT Rei Pelé, embora não tenha assinado contrato com o Peixe.A oficialização do jogador no Alvinegro Praiano só é possível quando o clube arcar a sua dívida de cerca de 4,5 milhões de euros (R$ 28,2 mi na cotação atual) com o Hamburgo (ALE), pelo não pagamento pela contratação do zagueiro Cléber Reis, em 2017, e que impede o Alvinegro Praiano de registrar novos atletas. A diretoria santista está otimista em quitar parte do valor nas próximas semanas e conseguir a liberação da punição junto a Fifa. Os alemães, por sua vez, estão seguros que só aceitarão o pagamento integral da dívida, que é originalmente de 2,5 milhões de euros, encorpada por conta de juros e multas.
Aos 35 anos, o meia está sem disputar uma partida oficial desde novembro de 2019, quando fez o seu único jogo pelo Atlético-MG. Em janeiro, o vínculo de Elias com o Galo encerrou e não foi renovado.

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