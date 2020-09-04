Elias aprimora parte física e aguarda resolução de imbróglio para assinar com o Santos

O volante Elias está cada vez mais próximo do Santos. O jogador, inclusive, já realiza testes físicos no CT Rei Pelé, embora não tenha assinado contrato com o Peixe.A oficialização do jogador no Alvinegro Praiano só é possível quando o clube arcar a sua dívida de cerca de 4,5 milhões de euros (R$ 28,2 mi na cotação atual) com o Hamburgo (ALE), pelo não pagamento pela contratação do zagueiro Cléber Reis, em 2017, e que impede o Alvinegro Praiano de registrar novos atletas. A diretoria santista está otimista em quitar parte do valor nas próximas semanas e conseguir a liberação da punição junto a Fifa. Os alemães, por sua vez, estão seguros que só aceitarão o pagamento integral da dívida, que é originalmente de 2,5 milhões de euros, encorpada por conta de juros e multas.