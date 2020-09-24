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futebol

'Eles tiveram uma jogada e converteram', analisou Saravia

Lateral-direito do Inter entende que equipe sai com "gosto amargo" diante das circunstâncias do revés no Gre-Nal...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 23:58

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 23:58
Crédito: AFP
Apesar de seguir na liderança do Grupo E da Libertadores com o revés no clássico contra o Grêmio, o contexto dos últimos anos aumenta a sensação negativa que acarreta mais uma derrota do Internacional no Gre-Nal.
Sensação essa, aliás, que foi potencializada pelo contexto parelho do confronto da última quarta-feira (23) enxergado pelo lateral-direito argentino Renzo Saravia.
Para ele, a partida que já era prevista se tratar de um confronto onde a eficiência no ataque seria elemento marcante acabou realmente se traduzindo em duelo onde quem aproveitou sua chance saiu mais contente do gramado do Beira-Rio:
- Sabíamos que seria um jogo travado, disputado. Eles tiveram uma jogada e converteram. Nós tivemos e não fizemos. Saímos com um sabor amargo. Temos que seguir trabalhando. São situações da partida. Seria decidido por detalhes. Tivemos e não convertemos.

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