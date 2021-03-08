Elenco profissional do Vasco se reapresenta nesta segunda; 8 atletas são liberados pela diretoria

Crédito: Os argentinos Cano e Benítez estão entre os atletas que se reapresentam nesta segunda (Rafael Ribeiro/Vasco

Após duas partidas com um time recheado de jovens, o elenco principal do Vasco irá se reapresentar nesta segunda no CT do Almirante, na Cidade de Deus. Com isso, o trabalho do técnico Marcelo Cabo terá início de olho na sequência do Campeonato Carioca e no jogo de estreia na Copa do Brasil. O Gigante da Colina enfrenta a Caldense , dia 18, no Ronaldão.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca

Conforme o planejamento definido pela cúpula de futebol do Vasco, o Cruz-Maltino preferiu conceder alguns dias de descanso ao time profissional. No Estadual, os Meninos da Colina foram comandados pelo técnico da equipe sub-20 Diogo Siston, que conquistou três títulos importantes na última temporada. Além deles, onze jogadores da base, que já estavam nos profissionais também atuaram diante de Portuguesa-RJ e Volta Redonda.

Cabe salientar que as partidas do Carioca foram observadas pelo técnico Marcelo Cabo e o gerente de futebol Alexandre Pássaro. Com um panorama sobre o desempenho dos jovens, MT, Matías Galarza e Laranjeira tiveram desempenho de destaque. Os três estão presentes nas lista de jogadores que se reapresentam nesta segunda, assim como outros jovens como João Pedro, Fintelman e Ulisses.

> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama

Anunciados neste domingo, o meio-campista Marquinhos Gabriel e o zagueiro Ernando são aguardados na terça, dia em que serão apresentados oficialmente à torcida vascaína em uma entrevista coletiva com transmissão pela VascoTV. Contudo, a direção cruz-maltina pretende realizar mais contratações para dar sequência ao processo de reestruturação do elenco para 2021.

Por outro lado, oito jogadores terão férias estendidas e não devem permanecer no clube para a temporada. Entre eles, estão jogadores conhecidos pela torcida e com um longo tempo de Vasco como os laterais Henrique e Yago Pikachu. A diretoria estuda o melhor negócio para liberar esses atletas sem prejuízo. Marcelo Alves e Ygor Catatau não tiveram os seus contratos renovados e já deixaram o clube.

O argentino Léo Gil negocia sua saída para o Colo-Colo, do Chile, o atacante Gustavo Torres deve retornar ao Atlético Nacional e Neto Borges ao futebol belga. Outros casos ainda seguem indefinidos como os do zagueiro Werley e do volante Marcos Júnior.

Jogadores que se apresentam nesta segunda-feira

AlexanderAndreyBruno GomesCaio LopesCarlinhosCayo TenórioFernando MiguelFintelmanGabriel PecGermán CanoGuilherme CarneiroJoão PedroJuninhoLaranjeiraLeandro CastanLéo MatosLucãoMartín BenitezMatías GalarzaMirandaMTRicardo GraçaTalles MagnoTiago ReisUlissesViníciusWeverton

Jogadores com férias estendidas