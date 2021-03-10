Elenco principal do Inter volta aos trabalhos

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Após alguns dias de descanso, o elenco do Internacional se reapresentou nesta terça-feira no CT Parque Gigante e deu início a pré-temporada que visa os torneios da temporada 2021.

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Na visão do preparador física do Internacional, Crsitóbal Fuentes, o grupo apresentou um bom desempenho nos trabalhos iniciais e deixou a comissão otimista para os próximos dias.

‘Os objetivos são conhecidos por todos. Miguel Ángel já explicou. Estou muito feliz com toda a estrutura do CT, não só com isso. Mas com o grupo de profissionais que há no clube. Para mim, superou as expectativas. Estou muito contente com a equipe de trabalho. Vão nos ajudar muito’, afirmou.

Apesar da volta ao trabalho, o grupo do Internacional só deve voltar a jogar em pelo menos duas semanas.

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