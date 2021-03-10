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futebol

Elenco principal do Inter volta aos trabalhos

Após alguns dias de descanso, os principais nomes do elenco retomaram as atividades no CT Parque Gigante...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 22:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 22:18
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Após alguns dias de descanso, o elenco do Internacional se reapresentou nesta terça-feira no CT Parque Gigante e deu início a pré-temporada que visa os torneios da temporada 2021.
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Na visão do preparador física do Internacional, Crsitóbal Fuentes, o grupo apresentou um bom desempenho nos trabalhos iniciais e deixou a comissão otimista para os próximos dias.
‘Os objetivos são conhecidos por todos. Miguel Ángel já explicou. Estou muito feliz com toda a estrutura do CT, não só com isso. Mas com o grupo de profissionais que há no clube. Para mim, superou as expectativas. Estou muito contente com a equipe de trabalho. Vão nos ajudar muito’, afirmou.
Apesar da volta ao trabalho, o grupo do Internacional só deve voltar a jogar em pelo menos duas semanas.
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Em 2021, o Internacional terá pela frente o Gauchão, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores.

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