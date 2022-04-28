Elenco do Vasco abraça trabalho de Zé Ricardo, e Gabriel Pec destaca: 'O grupo está fechado e unido'

Em meio à pressão sobre o trabalho de Zé Ricardo, o Vasco conquistou a primeira vitória na Série B do Brasileirão. O triunfo por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, em São Januário, evidenciou que o elenco está unido e abraçou o comandante. Na zona mista, alguns atletas fizeram questão de enaltecer o treinador cruz-maltino e agradecer o apoio da torcida. - O professor Zé (Ricardo) é incrível, nos dá bastante moral, então o grupo está fechado e unido. É o mais importante. Hoje pudemos demonstrar isso dentro de campo - revelou Gabriel Pec.

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Os três empates seguidos fizeram com que as cobranças aumentassem e Zé Ricardo convive em uma verdadeira panela de pressão. Um exemplo disso foi no embarque para Chapecó, na rodada passada, quando membros de uma torcida organizada do clube protestaram. Os principais alvos foram o meia Nene, o técnico e o gerente de futebol Carlos Brazil.

A vitória trouxe um alívio para dar sequência ao trabalho com a presença dos reforços em campo. O meio-campista Carlos Palacios teve sua primeira oportunidade, assim como o jovem Andrey Santos, da base cruz-maltina, que foi titular pela primeira vez e agradou a torcida.

No entanto, o treinador sabe que a Série B é uma competição muito disputada e que qualquer novo tropeço pode gerar mais cobranças. No domingo, o Gigante da Colina medirá forças com a Tombense, fora de casa, às 18h. A equipe mineira está na décima sexta colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento com quatro empates.

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- Aos poucos, vamos achando soluções. Um resultado não quer dizer nada. Se não formos bem em Tombos, as cobranças vão voltar. Os adversários são duros, se preparam muito bem. Temos que trabalhar, como estamos trabalhando desde o início. Soubemos jogar um jogo que não é o que a gente quer, mas que a Série B exige. Muito intenso, grandes duelos. Foi um resultado muito importante para o clube, para dar tranquilidade para ir para a próxima rodada - disse o treinador.

Outro ponto positivo no duelo contra a Macaca foi a presença da torcida, que apoiou durante toda partida. Na zona mista, Yuri Lara analisou a atuação e disse que o time tem que ter uma sequência de resultados positivos para embalar.

- No jogo em casa, contra o Vila, nós fizemos um gol e logo tomamos um. Isso atrapalhou muito o nosso jogo, não conseguimos. A nossa união, todos se ajudando e o mais importante, não ter tomado gol, isso tudo foi importante. Quando não tomamos gols, as vitórias virão - salientou Yuri Lara, e acrescentou:

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- Sabemos que a torcida do Vasco vai sempre cobrar e empurrar a gente. Temos que pensar em vencer os próximos jogos. O Vasco é isso, quem pensava que o estádio estaria vazio após três empates, não estava - completou.