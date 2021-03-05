Elenco do Sport já pensa na Copa do Brasil

Crédito: Divulgação/Sport

Principal competição do Sport no primeiro semestre da temporada, a Copa do Brasil é o grande foco dos atletas comandados por Jair Ventura e a expectativa é alta no clube.

+ Confira os clubes do Brasileirão 2020 que mais ganharam seguidores ao longo do campeonato

Na próxima quarta-feira, o time mede forças com o Juazeirense-BA e o treinador já indicou que vai colocar força máxima.

O grande indicativo do foco do grupo é que Thiago Neves, Júnior Tavares e Luan Polli encerraram antes o período de recesso e já estão com os companheiros.

+ Renato Gaúcho define futuro no Grêmio, Miranda perto de reforçar clube brasileiro… O Dia do Mercado

Regulamento