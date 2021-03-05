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futebol

Elenco do Sport já pensa na Copa do Brasil

Luan Polli, Thiago Neves e Júnior Tavares anteciparam a volta aos trabalhos de olho na Juazeirense-BA...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 19:44

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 19:44
Crédito: Divulgação/Sport
Principal competição do Sport no primeiro semestre da temporada, a Copa do Brasil é o grande foco dos atletas comandados por Jair Ventura e a expectativa é alta no clube.
+ Confira os clubes do Brasileirão 2020 que mais ganharam seguidores ao longo do campeonato
Na próxima quarta-feira, o time mede forças com o Juazeirense-BA e o treinador já indicou que vai colocar força máxima.
O grande indicativo do foco do grupo é que Thiago Neves, Júnior Tavares e Luan Polli encerraram antes o período de recesso e já estão com os companheiros.
+ Renato Gaúcho define futuro no Grêmio, Miranda perto de reforçar clube brasileiro… O Dia do Mercado
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Com faz o jogo na casa do adversário, o Sport avança para a Segunda Fase com vitória ou empate.

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