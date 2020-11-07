Elenco do Santos tem treino intenso e reunião com o presidente

Antes da atividade, o presidente Orlando Rollo converou com o elenco sobre o pagamento dos salários referentes a outubro. Com valores presentes no caixa santista, a diretoria acertou integralmente o salário dos funcionários e pagou 40% dos vencimentos dos jogadores. Não há previsão para o acerto dos 60% restante. A informação foi publicada inicialmente pela "Gazeta Esportiva" e confirmada pelo LANCE!. Já no campo, todos atletas à disposição da comissão técnica treinaram. No entanto, o atacante Marinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na vitória por 3 a 1 do Peixe sobre o Bahia, no último domingo (01°), pela 19a rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro. O camisa 11 é o artilheiro alvinegro na tenporada, com 17 gols.