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Elenco do Santos tem treino intenso e reunião com o presidente

Atletas do Peixe receberam 40% dos salários nesta sexta-feira (06), e Orlando Rollo não deu previsão para o acerto do restante dos vencimentos...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 21:15

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 21:15

O técnico Cuca comandou uma atividade intensa nesta sexta-feira (06), no CT Rei Pelé, visando o duelo diante do Red Bull Bragantino, neste domingo (08), às 19h15, em Bragança Paulista, pela 20a rodada do Campeonato Brasileiro.
Antes da atividade, o presidente Orlando Rollo converou com o elenco sobre o pagamento dos salários referentes a outubro. Com valores presentes no caixa santista, a diretoria acertou integralmente o salário dos funcionários e pagou 40% dos vencimentos dos jogadores. Não há previsão para o acerto dos 60% restante. A informação foi publicada inicialmente pela "Gazeta Esportiva" e confirmada pelo LANCE!. Já no campo, todos atletas à disposição da comissão técnica treinaram. No entanto, o atacante Marinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na vitória por 3 a 1 do Peixe sobre o Bahia, no último domingo (01°), pela 19a rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro. O camisa 11 é o artilheiro alvinegro na tenporada, com 17 gols.
Com a ausência de Marinho, Arthur Gomes e Lucas Braga disputam posição no comando de ataque.

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