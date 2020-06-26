Elenco do Santos realiza exames cardiológicos e escuta palestra de infectologista

Os jogadores do Santos estiveram em dois períodos (manhã e tarde) no CT Rei Pelé, nesta quinta-feira na sequência do período de avaliações físicas, clínicas e fisiológicas, antes do retorno dos treinamentos, na próxima quarta-feira.
Durante o dia, os atletas dividiram-se entre exames cardíacos e testes musculares. No período vespertino, as atividades físicas no gramado prosseguiram.
Entre os dois blocos, o elenco santista assistiu uma palestra com o Dr. Gustavo Pasquarelli, Diretor Técnico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, do Guarujá. Pasquarelli esteve próximo do Departamento Médico do clube no processo de elaboração do protocolo de retorno das atividades e demais orientações.
– A conversa serviu para dar um apanhado geral sobre a doença aos atletas, explicando todos os detalhes sobre a transmissão de COVID-19 e tudo o que é possível fazer para evitá-la. Os atletas perguntaram muitas coisas sobre o dia a dia, o que fazer quando chegar em casa, se é necessário deixar os tênis na porta da residência etc. A ideia foi ter um bate-papo com eles e acabou sendo muito produtivo – explicou Gustavo ao site do Santos.
A previsão da equipe médica santista é realizar uma nova bateria de exames sorológicos, que coletam amostras de sangue, no início da próxima semana.E MAIS:Empresado pelo Santos, Romário jogará pelo CuiabáHá 63 anos, Pelé assinava o seu primeiro contrato profissional com o SantosApós início de testes físicos, Alison, do Santos, afirma: 'Eu me senti bem'Quanto o Santos deixou de arrecadar com bilheteria durante a pandemia de COVID-19? Descubra E MAIS: