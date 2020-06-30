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Elenco do Santos encerra período de testes e realiza segunda bateria de exames de COVID-19

Após sete dias consecutivos de avaliações, jogadores santistas ganharão folga nesta terça-feira e retornam na quarta, para retomada oficial dos treinamentos...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 21:51

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 21:51

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Nesta segunda-feira o Santos encerrou a série de avaliações físicas, clínicas e fisiológicas que ocorreram desde a última terça-feira. No total, foram sete dias seguidos de testes. Os atletas foram ao CT Rei Pelé neste fim de semana, tanto no sábado, quanto no domingo.
Além disso, foi realizada a segunda bateria de exames para detectar se algum envolvido nos treinamentos, seja jogador ou membros da comissão técnica, foram infectados pelo novo coronavírus. Diferentemente da primeira série, apenas o exame sorológico, que colhe amostras de sangue foi feito. Na outra ocasião, foi feito também o PCR, que é considerado o “teste ouro” e é recolhido através da raspagem da faringe.E MAIS:Jogadores do Santos adequam-se a túnel de biodescontaminaçãoLonguine completa dois meses recuperando-se de lesão no SantosNesta terça-feira o elenco do Peixe ganhará folga, retornando na quarta para o início dos treinamentos, dentro do prazo previsto pela Federação Paulista de Futebol e governo do Estado de São Paulo.
Sem entrar em campo desde o dia 14 de março, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo São Paulo, no estádio do Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o Alvinegro Praiano ainda não possui previsão da sua próxima partida, pois a data de retorno do Estadual ainda não foi definida pela organização da competição. E MAIS:

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