Elenco do Santos encerra período de testes e realiza segunda bateria de exames de COVID-19

Nesta segunda-feira o Santos encerrou a série de avaliações físicas, clínicas e fisiológicas que ocorreram desde a última terça-feira. No total, foram sete dias seguidos de testes. Os atletas foram ao CT Rei Pelé neste fim de semana, tanto no sábado, quanto no domingo.

Além disso, foi realizada a segunda bateria de exames para detectar se algum envolvido nos treinamentos, seja jogador ou membros da comissão técnica, foram infectados pelo novo coronavírus. Diferentemente da primeira série, apenas o exame sorológico, que colhe amostras de sangue foi feito. Na outra ocasião, foi feito também o PCR, que é considerado o “teste ouro” e é recolhido através da raspagem da faringe.E MAIS:Jogadores do Santos adequam-se a túnel de biodescontaminaçãoLonguine completa dois meses recuperando-se de lesão no SantosNesta terça-feira o elenco do Peixe ganhará folga, retornando na quarta para o início dos treinamentos, dentro do prazo previsto pela Federação Paulista de Futebol e governo do Estado de São Paulo.