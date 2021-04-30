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Elenco do Palmeiras recebe folga em meio à maratona e Wesley inicia tratamento de lesão

Atacante sofreu entorse no tornozelo esquerdo durante partida contra a Inter de Limeira, pelo Paulistão, mas não preocupa para a sequência da temporada
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Publicado em 30 de Abril de 2021 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 20:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após perder, na noite de ontem (29), para a Inter de Limeira, por 1 a 0, e complicar as chances de classificação na primeira fase do Paulistão, o elenco do Palmeiras recebeu folga geral nesta sexta-feira (30). Apenas os jogadores contundidos deram continuidade aos seus tratamentos com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP), e a principal novidade é o atacante Wesley, que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo no último duelo do Campeonato Paulista.
>> ATUAÇÕES: Lucas Esteves tem noite para esquecer em derrota do Palmeiras
O camisa 11 passou por exames na manhã de hoje e, conforme informado primeiramente pela repórter Bibiana Bolson, da Espn, a gravidade da entorse foi leve e há chances de o atleta ser relacionado para a partida diante do Defensa y Justicia, na próxima terça-feira (4), em Buenos Aires, pela Libertadores.Assim como Wesley, também estão lesionados Gabriel Veron, Breno Lopes, Lucas Lima e Benjamín Kuscevic. O alto número de jogadores no departamento médico já no início da temporada é reflexo da intensa maratona de jogos que o Verdão vive, com uma média de um jogo a cada 48 horas nas duas últimas semanas. Até mesmo por este motivo, a comissão técnica de Abel Ferreira optou por liberar o restante do elenco de qualquer atividade hoje, e o grupo se reapresenta às 16h deste sábado (1).
O Palmeiras entra em campo novamente no próximo domingo (2), contra o Santo André, no Canindé, pela décima rodada do Campeonato Paulista 2021.

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