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Elenco do Flamengo aproveita folga e vai à festa de David Luiz; reapresentação é nesta segunda

Rubro-Negro inicia a preparação para jogo na Libertadores a partir das 15h desta segunda...
LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2022 às 10:34

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 10:34

De folga no domingo, um dia após ser derrotado para o Athletico-PR no Campeonato Brasileiro, em Curitiba, o elenco do Flamengo aproveitou o tempo livre para ir à festa de aniversário de 35 anos de David Luiz, que foi poupado por Paulo Sousa no revés sofrido pela terceira rodada do Brasileiro. A festa de David Luiz, que chegou ao Rubro-Negro em setembro de 2021 e fez o 35º aniversário no dia 22 de abril, contou com a presença de Mumuzinho, Dennis DJ e até de Gabigol, ou Lil Gabi (a versão rapper do camisa 9), na cantoria, entre outros nomes da música.
Nas imagens que circulam na internet, é possível ver que grande parte dos jogadores se fez presente na festa do zagueiro, um dos líderes do elenco.
Depois da festa, hora de virar a chave e trabalhar. A reapresentação do plantel será às 15h desta segunda, no Ninho do Urubu, já com o foco apontado para o jogo contra a Universidad Católica, a ser realizado na noite de quinta-feira e válido pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores, no qual o Flamengo está com 100% de aproveitamento e na liderança.
> Veja a tabela da Libertadores
O jogo será no bairro Las Condes, região metropolitana da capital Santiago, e o Flamengo terá que superar o acanhado San Carlos de Apoquindo se quiser alcançar um feito inédito: vencer a Católica no estádio, onde já a enfrentou três vezes e foi derrotado em todas as ocasiões (relembre aqui).
Crédito: DavidLuizsubiuaopalcoparacantarsambacomMumuzinho(Foto:Reprodução

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