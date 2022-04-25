Elenco do Flamengo aproveita folga e vai à festa de David Luiz; reapresentação é nesta segunda

De folga no domingo, um dia após ser derrotado para o Athletico-PR no Campeonato Brasileiro, em Curitiba, o elenco do Flamengo aproveitou o tempo livre para ir à festa de aniversário de 35 anos de David Luiz, que foi poupado por Paulo Sousa no revés sofrido pela terceira rodada do Brasileiro. A festa de David Luiz, que chegou ao Rubro-Negro em setembro de 2021 e fez o 35º aniversário no dia 22 de abril, contou com a presença de Mumuzinho, Dennis DJ e até de Gabigol, ou Lil Gabi (a versão rapper do camisa 9), na cantoria, entre outros nomes da música.

Nas imagens que circulam na internet, é possível ver que grande parte dos jogadores se fez presente na festa do zagueiro, um dos líderes do elenco.

Depois da festa, hora de virar a chave e trabalhar. A reapresentação do plantel será às 15h desta segunda, no Ninho do Urubu, já com o foco apontado para o jogo contra a Universidad Católica, a ser realizado na noite de quinta-feira e válido pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores, no qual o Flamengo está com 100% de aproveitamento e na liderança.

> Veja a tabela da Libertadores

O jogo será no bairro Las Condes, região metropolitana da capital Santiago, e o Flamengo terá que superar o acanhado San Carlos de Apoquindo se quiser alcançar um feito inédito: vencer a Católica no estádio, onde já a enfrentou três vezes e foi derrotado em todas as ocasiões (relembre aqui).