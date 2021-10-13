Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Elenco do Cruzeiro faz cobranças por atrasados e até uma greve é cogitada

Os jogadores ameaçam paralisar as atividades no clube até terem uma solução dos constantes atrasos salariais...

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 14:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2021 às 14:26
Crédito: Quitar os salários é essencial para que Luxemburgo siga no Cruzeiro em 2022- (Bruno Haddad/Cruzeiro
Com as chances de acesso praticamente zeradas, o Cruzeiro agora terá de se organizar para 2022 e tentar um projeto vencedor para retornar à elite nacional. E, a nova “treta” que a Raposa tem de lidar é com uma possivel paralisação dos jogadores do clube para cobrar os constantes atrasos de salários, que vem ocorrendo com frequência desde 2020. A informação foi veiculada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. O elenco está conversando com a direção do Cruzeiro e poderão parar as atividades caso não haja uma solução. O clube azul fez o pagamento de uma folha para o time profissional, administrativo, base e feminino. Porém, ainda há pendências e as incertezas de que a os vencimentos serão colocados em dia, geram a forte insatisfação interna. Solucionar os constantes atrasos financeiros será vital para conseguir manter o técnico Vanderlei Luxemburgo para 2022, já que uma das suas exigências era que os salários ficassem em dia. A Raposa ainda não se manifestou sobre o caso. O presidente Sérgio Santos Rodrigues está em Portugal onde participa de um curso sobre gestão no futebol e não está respondendo pelo clube no momento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: entenda o que é o Estatuto dos Direitos do Paciente
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados