Elenco do Cruzeiro faz cobranças por atrasados e até uma greve é cogitada

Com as chances de acesso praticamente zeradas, o Cruzeiro agora terá de se organizar para 2022 e tentar um projeto vencedor para retornar à elite nacional. E, a nova “treta” que a Raposa tem de lidar é com uma possivel paralisação dos jogadores do clube para cobrar os constantes atrasos de salários, que vem ocorrendo com frequência desde 2020. A informação foi veiculada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. O elenco está conversando com a direção do Cruzeiro e poderão parar as atividades caso não haja uma solução. O clube azul fez o pagamento de uma folha para o time profissional, administrativo, base e feminino. Porém, ainda há pendências e as incertezas de que a os vencimentos serão colocados em dia, geram a forte insatisfação interna. Solucionar os constantes atrasos financeiros será vital para conseguir manter o técnico Vanderlei Luxemburgo para 2022, já que uma das suas exigências era que os salários ficassem em dia. A Raposa ainda não se manifestou sobre o caso. O presidente Sérgio Santos Rodrigues está em Portugal onde participa de um curso sobre gestão no futebol e não está respondendo pelo clube no momento.