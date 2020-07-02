Elenco do Corinthians trabalha com bola em treino técnico em grupos

O Corinthians realizou nesta quinta-feira o segundo dia de treinos com bola desde a retomada das atividades, que ocorreu na terça-feira da última semana. O técnico Tiago Nunes organizou um trabalho de enfrentamento de pequenos grupos em que dois times de quatro atletas competiam entre si.Anteriormente, o preparador físico Michel Huff havia comandado um treinamento físico de membros superiores e inferiores, como parte do aquecimento e do aprimoramento do condicionamento do grupo.
Já em outro campo, os goleiros Cássio, Walter, Guilherme Castellani e Matheus Donelli (que foi "puxado" da base para os treinos) trabalharam junto dos preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos. Os arqueiros aprimoraram saída de jogo com os pés, quedas laterais e saídas do gol.
- Estamos muito felizes em poder retornar e rever amigos. É uma situação difícil, mas voltamos a trabalhar e fazer o que gostamos. Ficamos mais de três meses parados, mas o convívio diário e a retomada de uma rotina nos dá ânimo - disse o capitão Cássio.