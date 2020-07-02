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futebol

Elenco do Corinthians trabalha com bola em treino técnico em grupos

Tiago Nunes organizou treino de enfrentamento entre times com quatro atletas cada na manhã desta quinta-feira. Goleiros fizeram atividades em um campo separado no CT...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 19:40

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 19:40

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians realizou nesta quinta-feira o segundo dia de treinos com bola desde a retomada das atividades, que ocorreu na terça-feira da última semana. O técnico Tiago Nunes organizou um trabalho de enfrentamento de pequenos grupos em que dois times de quatro atletas competiam entre si.Anteriormente, o preparador físico Michel Huff havia comandado um treinamento físico de membros superiores e inferiores, como parte do aquecimento e do aprimoramento do condicionamento do grupo.
Já em outro campo, os goleiros Cássio, Walter, Guilherme Castellani e Matheus Donelli (que foi "puxado" da base para os treinos) trabalharam junto dos preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos. Os arqueiros aprimoraram saída de jogo com os pés, quedas laterais e saídas do gol.
- Estamos muito felizes em poder retornar e rever amigos. É uma situação difícil, mas voltamos a trabalhar e fazer o que gostamos. Ficamos mais de três meses parados, mas o convívio diário e a retomada de uma rotina nos dá ânimo - disse o capitão Cássio.

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