Elenco do Corinthians trabalha com bola em treino técnico em grupos

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians realizou nesta quinta-feira o segundo dia de treinos com bola desde a retomada das atividades, que ocorreu na terça-feira da última semana. O técnico Tiago Nunes organizou um trabalho de enfrentamento de pequenos grupos em que dois times de quatro atletas competiam entre si.Anteriormente, o preparador físico Michel Huff havia comandado um treinamento físico de membros superiores e inferiores, como parte do aquecimento e do aprimoramento do condicionamento do grupo.

Já em outro campo, os goleiros Cássio, Walter, Guilherme Castellani e Matheus Donelli (que foi "puxado" da base para os treinos) trabalharam junto dos preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos. Os arqueiros aprimoraram saída de jogo com os pés, quedas laterais e saídas do gol.