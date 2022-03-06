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Elenco do Corinthians recebe folga após derrota no Majestoso; veja o cronograma de treinos da semana

Timão se reapresenta no CT Joaquim Grava na tarde de segunda-feira, quando inicia preparação para o duelo contra a Ponte Preta...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 17:18

Publicado em 06 de Março de 2022 às 17:18

O elenco do Corinthians recebeu folga neste domingo (6), um dia após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo no clássico Majestoso, onde Calleri fez o gol decisivo com apenas 50 segundo de jogo.GALERIA > Com falha na marcação, Timão perde para o São Paulo; veja notas
O grupo se reapresenta no CT Joaquim Grava na tarde de segunda-feira (7), quando inicia a preparação para o duelo na Neo Química Arena contra a Ponte Preta, sábado (12), às 18h30, pela décima primeira rodada do Paulistão.
Mais uma vez, Vítor Pereira vai ter uma semana cheia para que ele e sua comissão trabalhem com os jogadores do Timão.
> TABELA - Confira os jogos do Timão no Paulista e os simule
Ao contrário do que foi na primeira semana, os treinos estão agendados para o período da manhã. Apenas na sexta-feira (11) o Time do Povo treina no final da tarde.
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DO CORINTHIANSDomingo, 06/03Descanso
Segunda-feira, 07/03Manhã – Treino
Terça-feira, 08/03Manhã – Treino
Quarta-feira, 09/03Manhã – Treino
Quinta-feira, 10/03Manhã – Treino
Sexta-feira, 11/03Tarde – Treino
Crédito: JôeGilnoMajestosodisputadonoMorumbi(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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