Elenco do Corinthians recebe folga após derrota no Majestoso; veja o cronograma de treinos da semana

O elenco do Corinthians recebeu folga neste domingo (6), um dia após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo no clássico Majestoso, onde Calleri fez o gol decisivo com apenas 50 segundo de jogo.GALERIA > Com falha na marcação, Timão perde para o São Paulo; veja notas

O grupo se reapresenta no CT Joaquim Grava na tarde de segunda-feira (7), quando inicia a preparação para o duelo na Neo Química Arena contra a Ponte Preta, sábado (12), às 18h30, pela décima primeira rodada do Paulistão.

Mais uma vez, Vítor Pereira vai ter uma semana cheia para que ele e sua comissão trabalhem com os jogadores do Timão.

> TABELA - Confira os jogos do Timão no Paulista e os simule

Ao contrário do que foi na primeira semana, os treinos estão agendados para o período da manhã. Apenas na sexta-feira (11) o Time do Povo treina no final da tarde.

PROGRAMAÇÃO SEMANAL DO CORINTHIANSDomingo, 06/03Descanso

Segunda-feira, 07/03Manhã – Treino

Terça-feira, 08/03Manhã – Treino

Quarta-feira, 09/03Manhã – Treino

Quinta-feira, 10/03Manhã – Treino

Sexta-feira, 11/03Tarde – Treino