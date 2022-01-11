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Elenco do Corinthians passa por mais exames e treina com bola no segundo dia de pré-temporada

Jogadores do Timão passaram por exames de sangue de rotina e também por consultas oftalmológicas e, em seguida, foi ao gramado para o primeiro treino do ano com o grupo...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 14:05

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 14:05

Na manhã desta terça-feira, o Corinthians deu sequência à pré-temporada 2022. Foi o segundo dia de preparação para a estreia no Paulistão, marcada para 25 de janeiro, às 21h, na Neo Química Arena, diante da Ferroviária.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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O elenco passou por exames de sangue de rotina e também por consultas oftalmológicas e, em seguida, foi ao gramado para o primeiro treino do ano com todos à disposição. Renato Augusto, Willian e Jô seguiram fora, em isolamento, por terem testado positivo para coronavírus recentemente.
Divididos em dois grupos, A e B, alternando em dois campos, o técnico Sylvinho comandou um trabalho de posicionamento e posse de bola em minijogos. No gramado ao lado, o preparador físico Flávio de Oliveira organizou um circuito com bola para os jogadores.
À tarde, o elenco terá mais um período de treinamentos. Desta vez, permanecerão na academia para um trabalho de fortalecimento sob as orientações da equipe de preparadores físicos.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Crédito: PaulinhoeseuscompanheirospassaramporexamesnoCTJoaquimGrava(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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