Elenco do Corinthians apoia Tiago Nunes e assume responsabilidade

Crédito: Daniel Augusto Jr./ Ag. Corinthians

O Corinthians não entra em campo há mais de dois meses, mas a impressão deixada não deixou saudades, pelo contrário, as apresentações do time estavam cada vez piores e as críticas ao trabalho de Tiago Nunes aumentavam na mesma proporção. Durante a parada, porém, jogadores manifestaram apoio público ao treinador e assumiram a responsabilidade pelos maus resultados.

Em 12 jogos oficiais na temporada, o Timão venceu apenas três vezes, empatou cinco e perdeu quatro, aproveitamento de 38,89% dos pontos que disputou, o pior índice entre os clubes de Série A. Além disso, foi eliminado na fase preliminar da Libertadores e no Paulistão, até a paralisação, o time corria sério risco de não garantir vaga nas quartas de final e brigava contra a degola.

Na última semana, em entrevista para a Corinthians TV, o goleiro Cássio, um dos líderes do elenco, reconheceu o início de temporada ruim da equipe, mas disse acreditar no trabalho de Tiago Nunes e na capacidade do grupo.

- Tem que ter ambição, trabalhar bastante, eu sei que esse começo de temporada não foi como nós queríamos. A gente acabou oscilando, saindo na fase preliminar da Libertadores, não tem feito um começo de trabalho bom, mas a gente confia muito nesse time e acredita no trabalho do professor Tiago (Nunes), no elenco que nós temos - avaliou o arqueiro.E MAIS:Lesões, superação e sonhos: Everaldo completa um ano de CorinthiansEm ação, Timão exibe rostos de crianças desaparecidas e exploradasTV do clube escolhe dez gols 'com a cara de Corinthians'; veja vídeoJô encaminha rescisão no Japão, mas Timão pode ter concorrênciaTimão 'descobre' jogo de 1916 e altera contagem histórica; entendaLuan fala da rotina no isolamento e de como foi marcar na Arena vaziaDanilo Avelar, outro jogador experiente do elenco, também manifestou apoio ao treinador. Apesar de ainda não ter jogado neste ano por conta de uma lesão, o agora zagueiro afirmou, em entrevista para a Rádio Globo, que as orientações de Tiago Nunes são entendidas pelo elenco, mas precisam ser colocadas em prática pelos jogadores dentro de campo.

- Ao meu ver são muito claras as coisas que ele fala, que ele mostra para a gente, porém temos que colocar em prática aquilo que é passado. Isso não é nenhuma novidade para o futebol, tudo tem que ser posto em prática, para fazer valer a pena aquilo que foi dito - comentou Avelar.

Cássio entende que esse período de paralisação, por conta da pandemia de coronavírus, pode servir para que o elenco reflita acerca do que precisa ser feito para voltar melhor. Além disso, o goleiro vê evolução no estilo de jogo do time, que foi bastante modificado em relação ao que vinha sendo feito por mais de dez anos, apesar de as vitórias não terem vindo na mesma proporção.

- Ninguém queria isso (a parada), mas é um momento para a gente refletir, para a gente tentar evoluir, melhorar o que a gente tem que melhorar. Acho que em mudança de treinador o que vale mais são as vitórias, mas se a gente for contar no contexto geral, o que professor tem melhorado, evoluído do estilo de jogo que o Corinthians jogava, e o que a gente está jogando agora, eu acho que a gente está no caminho certo - destacou o capitão corintiano.

Avelar, por sua vez, foi incisivo ao comentar o papel dos jogadores nesse processo. Para ele, treinador e dirigentes não entram em campo, e as cobranças precisam ser feitas ao elenco, que é composto dos protagonistas do jogo. Se são elogiados na vitória, têm que ser criticados nas derrotas.