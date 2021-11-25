Elenco do Botafogo se reapresenta após título; jogadores fazem confraternização com direito a show

Dia agitado para os jogadores do Botafogo. O elenco do Alvinegro teve o primeiro treinamento desde a conquista da Série B do Brasileirão, no último domingo, contra o Brasil de Pelotas. Desde então, o time ganhou dias de folga e voltou a trabalhar na manhã desta quinta-feira.+ Controle de lojas, distribuição em milhão e desenho conjunto: detalhes da proposta da Volt ao Botafogo

O treino do Alvinegro aconteceu no campo anexo do Estádio Nilton Santos. Foi a primeira atividade visando a partida contra o Guarani, no próximo domingo, na qual será a despedida da equipe do Campeonato Brasileiro e da temporada.

A tendência é de casa cheia no Estádio Nilton Santos, com mais de 30 mil ingressos vendidos para a partida.

O dia não parou por aí. Após a atividade, jogadores e funcionários foram para um sítio em Vargem Pequena para uma confraternização para comemorar os resultados da temporada. O evento contou com o show do cantor de pagode Suel, que é botafoguense.