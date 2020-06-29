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futebol

Elenco do Bahia passa por novos testes de COVID-19

Após o fim de semana longe do CT, os atletas se reapresentaram e passaram por uma bateria de exames...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 20:47

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 20:47

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
A semana no Bahia começou agitada. Após curtir o fim de semana com a família, o elenco do Tricolor se reapresentou e realizou novos testes da COVID-19, no CT Evaristo de Macedo, em Salvador.E MAIS:Zagueiro ex-Corinthians e São Paulo faz parte de momento histórico na EuropaRicardinho fala sobre a qualidade dos veteranos do CearáBlog do Garone: Cano dispara na liderança do Troféu Ademir MenezesApesar da presença do elenco, o único que novamente não compareceu foi o técnico Roger Machado, que está em Porto Alegre devido ao falecimento da sua mãe. O retorno está previsto para quarta-feira.
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Sem disputar um jogo oficial desde o dia 15 de março, o Bahia mantém a sua rotina de treinos físicos. O time ainda não sabe quando volta a jogar as competições do calendário. E MAIS:

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