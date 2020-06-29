Elenco do Bahia passa por novos testes de COVID-19

A semana no Bahia começou agitada. Após curtir o fim de semana com a família, o elenco do Tricolor se reapresentou e realizou novos testes da COVID-19, no CT Evaristo de Macedo, em Salvador.E MAIS:Zagueiro ex-Corinthians e São Paulo faz parte de momento histórico na EuropaRicardinho fala sobre a qualidade dos veteranos do CearáBlog do Garone: Cano dispara na liderança do Troféu Ademir MenezesApesar da presença do elenco, o único que novamente não compareceu foi o técnico Roger Machado, que está em Porto Alegre devido ao falecimento da sua mãe. O retorno está previsto para quarta-feira.