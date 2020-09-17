Eleito o melhor em campo, Rony entra na lista dos maiores dribladores da Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Rony não precisou balançar as redes para ser eleito o melhor em campo na vitória do Palmeiras sobre o Bolívar, por 2 a 1, nessa quarta-feira. O atacante foi uma das principais válvulas de escape do time na partida, explorando a sua velocidade - mesmo na altitude - nas costas da defesa. Foi assim, inclusive, que o atacante sofreu o pênalti que originou o primeiro gol, anotado por Willian.

Habilidoso, Rony foi o jogador que mais driblou na partida. Segundo dados do Sofascore, foram três tentativas e 100% de acerto no fundamento no jogo. Um lance que gera um fator de desequilíbrio, como na jogada que resultou na penalidade, abrindo o placar.

Em apenas três jogos nessa Libertadores, o atacante já soma nove dribles certos, o que faz dele o 4º no ranking geral da competição. Soteldo, do Santos, encabeça a lista. Confira:

MAIORES DRIBLADORES DA LIBERTADORES 2020- Dados do Sofascore