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Eleito o melhor em campo, Rony entra na lista dos maiores dribladores da Libertadores

Atacante foi um dos destaques do Palmeiras na vitória sobre o Bolívar...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 08:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 08:22
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Rony não precisou balançar as redes para ser eleito o melhor em campo na vitória do Palmeiras sobre o Bolívar, por 2 a 1, nessa quarta-feira. O atacante foi uma das principais válvulas de escape do time na partida, explorando a sua velocidade - mesmo na altitude - nas costas da defesa. Foi assim, inclusive, que o atacante sofreu o pênalti que originou o primeiro gol, anotado por Willian.
Habilidoso, Rony foi o jogador que mais driblou na partida. Segundo dados do Sofascore, foram três tentativas e 100% de acerto no fundamento no jogo. Um lance que gera um fator de desequilíbrio, como na jogada que resultou na penalidade, abrindo o placar.
Em apenas três jogos nessa Libertadores, o atacante já soma nove dribles certos, o que faz dele o 4º no ranking geral da competição. Soteldo, do Santos, encabeça a lista. Confira:
MAIORES DRIBLADORES DA LIBERTADORES 2020- Dados do Sofascore
1º - Soteldo - Santos - 11 driblesRichard Celis - Caracas-VEN - 11 dribles3º - Joazhiño Arroé - Alianza Lima-PER - 10 dribles4º - Rony - Palmeiras - 9 driblesMora - Alianza Lima-PER - 9 dribles

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