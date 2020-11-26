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Eleito melhor em campo, Gabriel fala de vitória com 'a cara do Corinthians'

Feliz pelo jogo, volante do Timão foi considerado, pela transmissão da TV Globo, quem melhor atuou no triunfo por 1 a 0 sobre o Coritiba, nesta quarta-feira, no Couto Pereira....

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 00:03

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 00:03
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians conquistou uma vitória importantíssima nesta quarta-feira ao bater o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira, pela 23ª rodada do Brasileirão-2020. E um dos grandes personagens do time foi Gabriel, que vem crescendo de produção com Vagner Mancini e recuperou a condição de titular. Na saída de campo, ele exaltou o triunfo desta noite com "a cara do Corinthians".TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
Eleito o melhor em campo pela transmissão da TV Globo, o volante, que vinha sendo alvo de críticas por parte da torcida do Timão, preferiu não dar uma resposta para isso e optou por manter a cabeça no lugar diante de algo que ele classifica natural no meio em que vive, jogando futebol no alto nível.
- Críticas no nosso meio são normais, jogador de time grande, de alto nível, convive com críticas e elogios. Manter a cabeça no lugar, com confiança no nosso trabalho, que sempre será valorizado em campo - afirmou o camisa 5.
Apesar de fazer um segundo tempo abaixo do que foi o primeiro, quando abriu o placar com um pênalti convertido por Fábio Santos, o Corinthians se sustentou e segurou o resultado para garantir três pontos importantes para o campeonato. Por essas e outras, Gabriel disse ter sido uma vitória com a cara do clube, que agora se afasta da incômoda ameaça da zona de rebaixamento.
- Feliz pelo jogo, pela vitória, vitória com cara de Corinthians, não só hoje, contra o Grêmio fizemos um grande jogo com dois homens a menos, e acredito que hoje no segundo tempo o nível caiu um pouquinho, a parte física do jogo passado pesou, mas agradecer a todos pelo apoio de sempre Agora é descansar, temos um jogo bem competitivo com o Fortaleza fora de casa.
O Timão terá uma semana até enfrentar o Fortaleza, na próxima quarta-feira, fora de casa, pela 24ª rodada do Brasileirão-2020. Agora, o Alvinegro soma 29 pontos e subiu para a nona posição na tabela, cinco à frente do Z4.

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