Eleito melhor em campo, Gabriel fala de vitória com 'a cara do Corinthians'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians conquistou uma vitória importantíssima nesta quarta-feira ao bater o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira, pela 23ª rodada do Brasileirão-2020. E um dos grandes personagens do time foi Gabriel, que vem crescendo de produção com Vagner Mancini e recuperou a condição de titular. Na saída de campo, ele exaltou o triunfo desta noite com "a cara do Corinthians".TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Eleito o melhor em campo pela transmissão da TV Globo, o volante, que vinha sendo alvo de críticas por parte da torcida do Timão, preferiu não dar uma resposta para isso e optou por manter a cabeça no lugar diante de algo que ele classifica natural no meio em que vive, jogando futebol no alto nível.

- Críticas no nosso meio são normais, jogador de time grande, de alto nível, convive com críticas e elogios. Manter a cabeça no lugar, com confiança no nosso trabalho, que sempre será valorizado em campo - afirmou o camisa 5.

Apesar de fazer um segundo tempo abaixo do que foi o primeiro, quando abriu o placar com um pênalti convertido por Fábio Santos, o Corinthians se sustentou e segurou o resultado para garantir três pontos importantes para o campeonato. Por essas e outras, Gabriel disse ter sido uma vitória com a cara do clube, que agora se afasta da incômoda ameaça da zona de rebaixamento.

- Feliz pelo jogo, pela vitória, vitória com cara de Corinthians, não só hoje, contra o Grêmio fizemos um grande jogo com dois homens a menos, e acredito que hoje no segundo tempo o nível caiu um pouquinho, a parte física do jogo passado pesou, mas agradecer a todos pelo apoio de sempre Agora é descansar, temos um jogo bem competitivo com o Fortaleza fora de casa.