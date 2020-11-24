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Eleições Botafogo 2020 - Alvinegro conhece novo presidente nesta terça

Alessandro Leite, Durcesio Mello e Walmer Machado disputam a principal cadeira do clube para o quadriênio 2021-2024...
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Publicado em 

24 nov 2020 às 08:00

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 08:00

Crédito: Alessandro Leite, Durcesio Mello e Walmer Machado (Fotos: divulgação - Reprodução facebook - Vítor Silva/Botafogo
Acabou a espera. O Botafogo conhece nesta terça-feira, em votação realizada na sede de General Severiano, o presidente que comandará o clube a partir do dia 1º de janeiro de 2021 e o fará pelo quadriênio até 2024. Alessandro Leite (Chapa Ouro), Durcesio Mello (Chapa Preta e Branca) e Walmer Machado (Chapa Verde) disputam a principal cadeira do clube.
O pleito será realizado de 9h às 21h no Ginásio Oscar Zelaya e será feito por meio de votos impressos. Portanto, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, não haverá a possibilidade de votos pela internet. O Botafogo, porém, garante a segurança de todos que estiverem na sede com álcool em gel e testes de temperatura.
Estarão aptos a participarem da votação os sócios que estiveram quites com os pagamentos até o dia 9 de novembro. A contagem das cédulas será realizada na própria terça-feira, assim quando o tempo disponível de votos for encerrado. Desta forma, o novo presidente do Botafogo será conhecido ainda na sessão em General Severiano.
O Botafogo tem 1961 sócios aptos para participar da votação, como divulgado pelo próprio clube. É preciso ter mais de 18 anos e ser associado por mais de dois anos para participar do pleito.
Durante a semana, o LANCE! publicou entrevistas com os três candidatos à presidência. Além disto, desmembrou matérias citando os projetos para salvar o clube economicamente e citando as relações - diretas ou indiretas - que eles têm (ou já tiveram) com o Glorioso. Confira:ENTREVISTA COM ALESSANDRO LEITE: "EU NÃO CONHEÇO NENHUM PRESIDENTE PROFISSIONAL"
ENTREVISTA COM DURCESIO MELLO: "QUERO IMPLANTAR O PROFISSIONALISMO NO BOTAFOGO"
ENTREVISTA COM WALMER MACHADO: "A S/A DELES FALIU. SOU A FAVOR DE UMA GESTÃO COMPARTILHADA"
- CONFIRA A RELAÇÃO DOS TRÊS CANDIDATOS COM O BOTAFOGO- BANCO INGLÊS, CAPTAÇÃO, RECURSOS... COMO OS CANDIDATOS PRETENDEM SALVAR O BOTAFOGO FINANCEIRAMENTE

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