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Eleição do Vasco: presidente da Assembleia Geral convoca Junta para análise da lista de sócios

Faues Mussa deu a largada no processo que inicia a eleição presidencial do clube. Além dele, outros quatro poderes do clube participam da averiguação do quadro de associados...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 19:23

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 19:23

Crédito: David Nascimento
O primeiro passo foi dado. O presidente da Assembleia Geral do Vasco, Faues Mussa, convocou a Junta Deliberativa para o próximo dia 10. Em pauta, a análise da lista de sócios. Ato inicial para o processo eleitoral que termina com a eleição do próximo presidente da diretoria do clube - posto ocupado, atualmente, por Alexandre Campello.
Fazem parte da Junta, além do próprio Mussa e de Campello, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Roberto Monteiro, o mandatário do Conselho Fiscal, Edmilson Valentim, e o do Conselho de Beneméritos, Silvio Godói.
A lista de sócios vem dando polêmicas, como em outras ocasiões. O próprio Mussa reclamou não ter tido acesso total por parte de Campello, que rebateu, justificando prezar pelo sigilo de dados de associados.
No encontro da próxima quarta-feira, divergências de interpretações de pautas internas atuais serão discutidas: a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para o referendo do já aprovado novo estatuto do clube - com o voto direto - e a decisão sobre a eleição por conta do sócio, o que foi conduzido pelo movimento "Nova Resposta Histórica".
São pautas diferentes, que se parecem, mas tem ritos distintos e causam diferenças nos entendimentos dos poderes do Vasco. O LANCE! apurou que há perspectiva de resolução de tais questões durante o debate.E MAIS:Castan fala do sonho de vencer uma Libertadores pelo Vasco: 'Seria a minha segunda e a segunda do clube'Carlos Germano planeja o futuro da camisa 1 do Vasco: soluções caseirasVasco recebe proposta do Atlético-MG por Marrony e analisa vendaVítima de injúria racial, Miranda exalta manifestações: 'Estamos num caminho de lutar pelos direitos' E MAIS:

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