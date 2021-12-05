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futebol

Eleição do Flamengo: saiba quantos votos cada candidato da oposição recebeu

Marco Aurélio Asseff conseguiu, por um voto, ficar na segunda colocação; assim, a 'Chapa Azul - Sempre Flamengo' garante membros no Conselho Deliberativo e de Administração...
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Publicado em 

05 dez 2021 às 01:36

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 01:36

O pleito deste sábado definiu que Rodolfo Landim será, novamente, o presidente do Flamengo para o próximo triênio. O atual mandatário derrotou, nas urnas, Ricardo Hinrichsen, da "Chapa Branca - Flamengo sem fronteiras", Walter Monteiro, da "Chapa Ouro - Flamengo Maior" e Marco Aurélio Asseff, da "Chapa Azul - Sempre Flamengo".> Hugo salva o Flamengo de derrota e mostra que é o futuro do time no golSem surpresas, Landim foi reeleito com ampla maioria dos votos. No total, o candidato da "Chapa Roxa - UniFla" recebeu 1.301 votos. Abaixo, veja quanto cada membro da oposição recebeu:Segundo colocado: Marco Aurélio Asseff, da Chapa Azul. Ele recebeu 284 votos*.
Terceiro colocado: Walter Monteiro, da Chapa Ouro. Ele recebeu 283 votos.
Quarto colocado: Ricardo Hinrichsen, da Chapa Branca. Ele recebeu 134 votos.
Nulos: cinco votos.
Brancos: quatro votos.
*A segunda colocada fica com 40 membros no Conselho Deliberativo, sendo 30 titulares. Já no Conselho Administrativo fica com 18 (12 titulares).
Crédito: LandimseráopresidentedoFlamengoaté2024(Foto:CleberMendes/LANCEPRESS!

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