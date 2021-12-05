Eleição do Flamengo: saiba quantos votos cada candidato da oposição recebeu

O pleito deste sábado definiu que Rodolfo Landim será, novamente, o presidente do Flamengo para o próximo triênio. O atual mandatário derrotou, nas urnas, Ricardo Hinrichsen, da "Chapa Branca - Flamengo sem fronteiras", Walter Monteiro, da "Chapa Ouro - Flamengo Maior" e Marco Aurélio Asseff, da "Chapa Azul - Sempre Flamengo".> Hugo salva o Flamengo de derrota e mostra que é o futuro do time no golSem surpresas, Landim foi reeleito com ampla maioria dos votos. No total, o candidato da "Chapa Roxa - UniFla" recebeu 1.301 votos. Abaixo, veja quanto cada membro da oposição recebeu:Segundo colocado: Marco Aurélio Asseff, da Chapa Azul. Ele recebeu 284 votos*.