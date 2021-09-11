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Eleição do Flamengo: Marco Aurélio Assef, da Chapa Azul, oficializa candidatura à presidência do clube

Seguindo o calendário eleitoral do Flamengo, o prazo para inscrição de chapas foi aberto neste dia 10 e vai até o dia 30 de setembro; Landim concorrerá à reeleição...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 21:18

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 21:18
Crédito: REPRODUÇÃO/FACEBOOK
Nesta sexta-feira, Marco Aurélio Assef oficializou a candidatura à presidência do Flamengo. O advogado registrou a Chapa Azul - Sempre Flamengo. Ao lado dele, está Juliane Musacchio, que será a vice. A informação foi dada inicialmente pelo site "ge".
> Reforço de peso! Flamengo acerta a contratação de David LuizSeguindo o calendário eleitoral do Flamengo, divulgado no início do mês, o prazo para inscrição de chapas foi aberto neste dia 10 e vai até o dia 30 de setembro. Walter Monteiro e Ricardo Hinrichsen são outros pré-candidatos à presidência do Rubro-Negro para o triênio 2022/24.
> Veja a tabela do Brasileirão
Mais cedo, a Chapa Roxa foi inscrita, e Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, será candidato à reeleição no pleito do clube, a ser realizado em dezembro. Rodrigo Dunshee de Abranches é o vice-presidente geral da chapa.
Vale destacar que o grupo de Assef tem apoio de Roberto Braga, que é neto do ex-presidente do clube Marcio Braga. Além dele, Plínio Serpa e Henrique Brandão, figuras que já ocuparam cargos no Flamengo, também apoiam o advogado da Chapa Azul.

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