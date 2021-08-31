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futebol

Ele voltou! Relembre grandes momentos de Cristiano Ronaldo no Manchester United

Cristiano Ronaldo está de volta ao Manchester United; relembre momentos da gloriosa passagem do craque português por Old Trafford.
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Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 18:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 18:32
Cristiano Ronaldo retornou ao Manchester United nesta janela de transferências após doze anos. O atacante da Seleção Portuguesa reforça os Diabos Vermelhos nesta temporada ao deixar a Juventus pelo valor de 15 milhões de euros.

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