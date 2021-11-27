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Ele voltou! Gatito Fernández é relacionado pelo Botafogo pela primeira vez em 14 meses

Goleiro, recuperado de lesão no joelho direito e já liberado pelo Departamento Médico, iniciará jogo contra o Guarani, na Série B do Brasileirão, no banco de reservas...
LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2021 às 13:49

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 13:49

Um retorno aguardado pela torcida. Gatito Fernández foi relacionado pelo Botafogo para a partida contra o Guarani, neste domingo às 16h no Estádio Nilton Santos, pela última rodada da Série B do Brasileirão.+ A linha do tempo de Gatito Fernández
O paraguaio não participava de um jogo pelo Botafogo desde o dia 23 de setembro de 2020, no empate em 0 a 0 com o Vasco pela terceira fase da Copa do Brasil - à época, o Alvinegro havia eliminado o rival da competição em São Januário.
Desde então, 14 meses se passaram desde que Gatito ficou longe dos gramados. O tempo de espera acabou: a tendência é que o camisa 1 inicie a partida contra o Bugre do banco de reservas.
Com o título da Série B do Campeonato Brasileiro garantido, o Glorioso estuda até mesmo colocar Gatito durante o segundo tempo, como uma substituição festiva, no lugar de Diego Loureiro. Tudo vai depender do desenrolar do jogo no Estádio Nilton Santos.
Crédito: GatitoFernándezemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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